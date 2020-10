Κόσμος

Στάνο: στην Σύνοδο Κορυφής οι τουρκικές προκλήσεις

Η επιθετική στάση της Άγκυρας θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των ηγετών των χωρών μελών της ΕΕ.

Της Μαρίας Αρώνη

«Το θέμα της Τουρκίας θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου», επανέλαβε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο Πίτερ Στάνο, ο εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Πίτερ Στάνο υπενθύμισε τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της 1ης Οκτωβρίου σχετικά με την Τουρκία και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα οποία «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανέλθει αναλόγως και θα λάβει αποφάσεις κατά περίπτωση το αργότερο κατά τη σύνοδό του τού Δεκεμβρίου».

Αυτό σημαίνει, σχολίασε στη συνέχεια ο Πίτερ Στάνο, ότι αν οι ηγέτες κρίνουν ότι η κατάσταση με την Τουρκία δείχνει να επιδεινώνεται σοβαρά, μπορούν να το συζητήσουν και πριν από το τέλος του έτους. «Οι ηγέτες θα συζητήσουν ποιά θα είναι η αντίδραση ή ποιές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε.