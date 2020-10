Πολιτική

Ηλιόπουλος: Οι επιλογές της κυβέρνησης οδηγούν την κοινωνία στην ανασφάλεια

Τα πυρά του στην Κυβέρνηση στρέφει ο Εκπροσώπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το σύστημα υγείας και τον κορονοϊό.

“Οι επιλογές της κυβέρνησης οδηγούν την κοινωνία στην ανασφάλεια”, αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, σημειώνοντας ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας “βρίσκεται στα όριά του”.

“Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο”, υποστρηρίζει ο κ. Ηλιόπουλος και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε: “άμεση επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ, μαζική συνταγογράφηση των τεστ, ουσιαστική εμπλοκή των δομών πρωτοβάθμιας υγείας, μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας”.

Όλη η δήλωση του Νάσου Ηλιόπουλου

“Στις 26/9, ο κ. Πέτσας ανερυθρίαστα είχε δηλώσει ότι αν η κυβέρνηση είχε ακούσει τον ΣΥΡΙΖΑ για τις ΜΕΘ θα είχε πετάξει δεκάδες εκατομμύρια. Τρεις εβδομάδες μετά, η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι το σύστημα βρίσκεται στα όριά του. Οι επιλογές της κυβέρνησης οδηγούν την κοινωνία στην ανασφάλεια. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει:

άμεση επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ,

μαζική συνταγογράφηση των τεστ,

ουσιαστική εμπλοκή των δομών πρωτοβάθμιας υγείας,

μαζικές μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η τραγωδία που μας απειλεί έχει έναν υπεύθυνο: τον κ. Μητσοτάκη και τις επιλογές της κυβέρνησής του”.