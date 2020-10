Κοινωνία

Κορονοϊός: Θετικά μέλη πληρώματος σε πλοίο της ακτοπλοΐας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη του πληρώματος που βρέθηκαν θετικά στον ιό τέθηκαν άμεσα σε απομόνωση. Θα γίνουν νέοι έλεγχοι σε όλο το πλήρωμα.

Στο λιμάνι του Πειραιά κενό επιβατών, επιστρέφει το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Διονύσιος Σολωμός» που χθες κατά τη διάρκεια του πλου του από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά των Δυτικών Κυκλάδων, διαπιστώθηκε μετά από επαναληπτικά τεστ στο πλήρωμα και σχετική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, ότι 3 μέλη του είναι θετικά στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας τα τρία μέλη του πληρώματος τέθηκαν άμεσα σε απομόνωση ενώ η λιμενική Αρχή Σερίφου, ο ΕΟΔΥ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επέτρεψε τη συνέχιση του πλου του πλοίου προς το λιμάνι του Πειραιά, όπου και θα διενεργηθεί εκ νέου έλεγχος σε όλα τα μέλη του πληρώματος και εκ νέου απολύμανση σε όλους τους χώρους του πλοίου.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα σε ένα ακόμα μέλος του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Διονύσιος Σολωμός" είχε διαγνωσθεί κορονοϊός. Ο συγκεκριμένος ναυτικός σύμφωνα με την εταιρεία ήταν εκτός πλοίου και δεν είχε έρθει σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος.

Το πλοίο πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θήρα, Ίο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Κίμωλο, Μήλο, Σίφνο, Σέριφο, Κύθνο και Πειραιά.