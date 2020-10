Πολιτική

Σακελλαροπούλου στο “Special Report”: Οι λαοί δεν ευημερούν μέσα στην ένταση

Η ΠτΔ για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση και τον ΑΝΤ1. Τα ελληνοτουρκικά, η Προεδρία της, το ταξίδι στο Καστελλόριζο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, το «Special Report» αποκαλύπτει πτυχές της προσωπικότητας της Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο Αντώνης Φουρλής και η κάμερα του ΑΝΤ1 ακολούθησαν την Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο πρόσφατο ταξίδι της στο Καστελλόριζο, κατά το οποίο η ίδια μίλησε στην εκπομπή για το πώς αντιμετωπίζει τα καθήκοντά της, αλλά και για το πώς οραματίζεται τον ρόλο της ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Δεν αισθάνομαι διαφορετικά», λέει η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον Αντώνη Φουρλή για την γυναικεία πρωτιά στο ύπατο αξίωμα της χώρας. «Οι γυναίκες έχουμε την ενσυναίσθηση, έχουμε έναν άλλο τρόπο να διαχειριζόμαστε τον λόγο», συνεχίζει. «Μπορούμε να περνάμε μηνύματα με διαφορετικό τρόπο».

Από το Καστελλόριζο, στο οποίο ταξίδεψε στα μέσα Σεπτεμβρίου, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι «άνθρωπος της έντασης» αλλά σε ερώτηση για δημοσιεύματα που είχαν διατυπώσει ενστάσεις - προ της εκλογής της - για την ανάδειξη μιας γυναίκας Προέδρου σε περίοδο έντασης με την Τουρκία απάντησε ευθέως:

«Ο,τιδήποτε χρειαστεί να κάνει και να πει ένας Πρόεδρος Δημοκρατίας αυτό μπορεί να γίνει, δεν συνδέεται καθόλου με το φύλο».

Η ίδια η Πρόεδρος αποκάλυψε στο «Special Report» πως θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει καμία ενέργεια για να προκαλέσει την Τουρκία ενώ προσέθεσε ότι «οι λαοί δεν ευημερούν μέσα στην ένταση αλλά στη σταθερότητα και στην ηρεμία».

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου μίλησε, ακόμη, στον Αντώνη Φουρλή και το «Special Report» για τη διαδρομή της και την μη πολιτική προέλευσή της, την οπτική που έχει επάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και την διαφορετικότητα, τη νέα γενιά, στην οποία ανήκει η κόρη της, αλλά και για την πρόθεσή της – μετά από ένα διάστημα χαμηλού προφίλ λόγω πανδημίας - να έχει μία ενισχυμένη δημόσια παρουσία.

Ολόκληρη η συνέντευξη της Προέδρου της Δημοκρατίας στον Αντώνη Φουρλή και το "Special Report":

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν αισθάνομαι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν η εικόνα που δίνω, ελπίζω ότι είναι ίσως διαφορετική γιατί οι γυναίκες έχουμε την ενσυναίσθηση, έχουμε έναν άλλο τρόπο να διαχειριζόμαστε τον λόγο και με τη συμπεριφορά μας και απ’ ότι αντιλαμβάνομαι λίγο κι εγώ, προκαλούμε έτσι κάποια άλλα αισθήματα στους γύρω μας. Μπορούμε να περνάμε μηνύματα με διαφορετικό τρόπο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ: Προ της εκλογής σας, ακόμα κι αυτό γράφτηκε, ακούστηκε ότι δηλαδή θα είναι περίεργο ή δύσκολο για την Ελλάδα να έχει γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια περίοδο που η ρητορική του Ερντογάν ή της Τουρκίας είναι οξύτατη και επιθετική και πολεμική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι πρώτα απ’ όλα, ότι ο,τιδήποτε χρειαστεί να κάνει και να πει ένας Πρόεδρος Δημοκρατίας αυτό μπορεί να γίνει, εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθενός και δεν συνδέεται καθόλου με το φύλο. Από εκεί και πέρα εγώ είχα αντιληφθεί ότι έγινε μάλλον πολύ θετικά δεκτή η πρόταση σε μια γυναίκα να είναι Πρόεδρος Δημοκρατίας, σε μένα συγκεκριμένα, οπότε αντιλαμβάνομαι και απ’ ότι θα δείτε στην Ευρώπη θεωρήθηκε ότι είναι μια κίνηση που δείχνει πόσο η Ελλάδα στα θέματα ισότητας κάνει βήματα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ: Σας κατηγορούν ότι εσείς ερχόμενη στο Καστελλόριζο προκαλείτε ένταση. Είστε άνθρωπος της έντασης γενικά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό βέβαια δεν θα το κρίνω εγώ, αλλά δεν θα το έλεγα και σίγουρα δεν θα ήθελα να είμαι ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας άνθρωπος της έντασης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί ποτέ ένα ταξίδι Προέδρου της Δημοκρατίας μόνο αυτό να προκαλέσει οποιαδήποτε ένταση στην ελληνική επικράτεια. Εγώ έγινα Πρόεδρος τον Μάρτιο, ανέλαβα τα καθήκοντά μου και λόγω της πανδημίας δεν μπόρεσα να ταξιδέψω αρκετά προς το παρόν, γιατί βέβαια θέλω να ταξιδέψω ει δυνατόν σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι όχι μόνο επιθυμία μου αλλά και υποχρέωση μου, συνταγματική θα έλεγα. Το ταξίδι εδώ λοιπόν έγινε για να τιμήσω τον τόπο. Ήταν ένα απολύτως ειρηνικό ταξίδι νομίζω από πλευράς μου και αυτό το μήνυμα θέλησα να περάσω, ήταν μήνυμα στήριξης στο Καστελλόριζο και στην τοπική κοινωνία.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ: Γενικότερα στη ζωή όμως η ένταση και η σύγκρουση είναι εργαλεία για να επιλύουμε προβλήματα; Όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική, οπουδήποτε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι ο άνθρωπος ως έλλογο ον λύνει τις διαφορές του πάντα με ειρηνικό τρόπο, αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν επιχειρήματα, υπάρχει ο διάλογος, υπάρχει τρόπος να συνεννοούμαστε όπως κάνουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Η ένταση είναι κάτι που πρέπει πάντα σε όλα τα επίπεδα να αποφεύγουμε. Απλώς βέβαια στην πολιτική και στις σχέσεις μάλιστα δύο χωρών που έχουν μια μακρά ιστορία και μια βαριά ιστορία θα έλεγα. Όταν ο μη γένοιτο φτάσει κανείς σε κάποια σημεία, προφανώς θα πρέπει να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, εάν ο,τιδήποτε χρειαστεί να γίνει. Η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία με την Τουρκία φυσικά δεν έκανε καμία ενέργεια κλιμάκωσης. Αυτό που θέλω είναι πάντα ο διάλογος γιατί η ένταση δεν είναι καλή για κανένα. Οι λαοί δεν ευημερούν μέσα στην ένταση. Οι λαοί ευημερούν στη σταθερότητα και στην ηρεμία για να μπορούν να βαδίσουν έτσι προς το μέλλον.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ: Οι προσωπικές σχέσεις ακόμα και μεταξύ ηγετών, παίζουν ρόλο; Εκεί μπορεί να κάνει διαφορά μια γυναίκα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, οι προσωπικές σχέσεις απ’ ότι έχω αντιληφθεί παίζουν ρόλο και φυσικά ο καθένας με την προσωπικότητά του και με την ενσυναίσθηση που μπορεί να διαθέτει, με τους χειρισμούς που μπορεί να κάνει. Μπορεί να παίξει ρόλο.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ: Έχετε κάνει δηλώσεις που έχουν συζητηθεί πολύ για το μεταναστευτικό, για την ισότητα των φύλων, για τα δικαιώματα των ανθρώπων, δηλώσεις που είναι έξω από τον τρέχοντα πολιτικό λόγο. Αυτό ήταν επιλογή ή μια αυθόρμητη κίνηση σας;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς αυθόρμητη δεν ήταν. Πάντως ο καθένας είναι η προσωπικότητα του. Εγώ δεν ήμουν πολιτικός. Έχω μια άλλη πορεία διαγράψει. Και η αντίληψη που έχω για τα δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα των φύλων, για όλα τα θέματα στα οποία έχω τοποθετηθεί και ενδεχομένως χρειαστεί στο μέλλον, νομίζω ότι βλέπω με μια, μέσα από μια άλλη προοπτική τα καθήκοντά μου και τον τρόπο που μπορώ να ασχολούμαι με τα θέματα.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ: Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεστε ότι πρέπει να συγκρατηθείτε; Για να μην ανεβάσετε τους τόνους ή για να μην διαφωνήσετε ανοιχτά με κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχω νιώσει προς το παρόν.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι νέοι άνθρωποι έχουν πάντα κάτι να μας δώσουν, τις ιδέες τους, τα όνειρά τους και νομίζω ότι δίνουν, έχουν μια άλλη δυναμική που βοηθάει εμάς που σιγά σιγά μεγαλώνουμε. Ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς και ιδίως στην Ελλάδα και παγκόσμια βέβαια. Αλλά στην Ελλάδα, τα τελευταία δέκα χρόνια με την οικονομική κρίση και τώρα με την πανδημία. Πιστεύω ότι αυτή η γενιά στην οποία ανήκει και η κόρη μου, για παράδειγμα, σε αυτά τα παιδιά στερήσαμε κάποια πράγματα, γιατί τους αφήσαμε προβλήματα πολλά και οφείλουμε κάτι να τους δώσουμε νομίζω πάνω σε αυτό.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ: Το Σύνταγμα το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ορίζει ισονομία, ίσα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Αλήθεια, αυτά τα παιδιά εδώ στο Καστελλόριζο για εσάς ξεκινούν από μια ίση γραμμή με τα παιδιά σε ένα μητροπολιτικό Κέντρο στην Αθήνα, για να διεκδικήσουν την ευκαιρία τους;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κενά και οπωσδήποτε οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση είναι πάντα ένα ζητούμενο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι σήμερα με την πρόοδο της τεχνολογίας και ακριβώς επειδή στην Ελλάδα, υπάρχει απόλυτα αυτή η αίσθηση, γιατί η μισή Ελλάδα είναι η Στερεά και η άλλη μισή είναι νησιωτική χώρα. Και έχουμε πολλά μικρά νησιά, αλλά και άλλα απομακρυσμένα μέρη και σε ορεινούς τόπους για παράδειγμα ορεινά χωριά, όπου εκεί οφείλουμε να προσφέρουμε. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτά τα παιδιά ιδίως με την πρόοδο της τεχνολογίας και με το μεράκι των εκπαιδευτικών, μπορούν να έχουν τις ευκαιρίες τις ανάλογες, απόλυτα ίσες ίσως όχι, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να τις έχουν αυτές τις ευκαιρίες και φαίνεται πολλές φορές από το πόσο καλά αποτελέσματα έχουν μετά στη συνέχεια στις σπουδές τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΡΛΗΣ: Αισθάνεστε ότι ίσως έχει φτάσει η στιγμή να σας γνωρίσουν καλύτερα και οι Έλληνες;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι ούτε αυτό το κάνω σκόπιμα. Τα πράγματα έρχονται με τον τρόπο που μπορούν να έρθουν, η συγκυρία. Γιατί με την πανδημία ήμουν αρκετά περιορισμένη, στο διάστημα που πέρασε μετά την ορκωμοσία μου, ήμασταν όλοι πολύ περιορισμένοι. Τώρα νομίζω ανάλογα με τις συνθήκες, επικοινωνώ με δημοσιογράφους, ταξιδεύω, έρχομαι σε επαφή κυρίως με αυτό που με ενδιαφέρει, με την τοπική κοινωνία, με τον ελληνικό λαό. Και θα προχωρήσω έτσι.