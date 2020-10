Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα των αποφάσεων για τις ποινές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μη δεσμευτική για την έδρα εισαγγελική πρόταση και οι 57 καταδικασθέντες για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Στις 12 το μεσημέρι το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφαση για τις ποινές που θα επιβάλει στους καταδικασθέντες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Μετά την χθεσινή εισήγηση της Εισαγγελέως και τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης το δικαστήριο έκανε διάσκεψη και αξιολόγησε κάθε πρόσωπο ώστε σήμερα να ανακοινώσει ποια θα είναι η τιμωρία που κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί για τα εγκλήματα που καταλογίζονται στους 57 ενόχους - με τους 7 για πλημμελήματα - της υπόθεσης.

Το επόμενο θέμα που θα εξεταστεί από το δικαστήριο , αυτό των συγχωνεύσεων, του καθορισμού δηλαδή της συνολικής εκτιτέας ποινής, αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες . Έτσι παραμένει άγνωστο αν κατά την σημερινή διαδικασία θα κριθεί αν και ποιοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στην φυλακή .

Οι δικαστές δεν δεσμεύονται από την εισαγγελική πρόταση επί των ποινών και έτσι ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, με βάση το πλαίσιο που προβλέπεται για κάθε πράξη. Η πρόταση της κ. Οικονόμου , στις περισσότερες περιπτώσεις, κινήθηκε όχι στο λεγόμενο "ταβάνι" των προβλεπόμενων ποινών αλλά σε ελαφρώς πιο "κάτω" . Για παράδειγμα για την διευθυντική ομάδα δεν πρότεινε το ανώτατο προβλεπόμενο όριο των 15 ετών κάθειρξης αλλά τα 13 έτη.

Αντίστοιχα για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εισηγήθηκε τρία χρόνια λιγότερα από τα 10 που είναι το ανώτατο όριο και 1 χρόνο λιγότερο από τα 6 που προβλέπονται για όσους έχουν ελαφρυντικά. Αντίστοιχα ελαφρώς προς τα κάτω , σε σχέση με το ανώτατο όριο, ήταν και οι ποινές που ζήτησε και για την συνέργεια στην ανθρωποκτονία Φύσσα και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Συνολικά η πρόταση της Εισαγγελέως ανά υπόθεση είναι η εξής:

Για την υπόθεση Φύσσα πρότεινε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον Γιώργο Ρουπακιά, ποινές κάθειρξης 8 ετών για τους Ιωάννη 'Αγγο, Ιωάννη Καζαντζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρίτη, Ιωάννη Κομιάνο, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Αθανάσιο και Νικόλαο Τσορβά. Στους Γεώργιο Δήμου και Αναστάσιο Αναδιώτη ζήτησε να επιβληθεί ποινή 6 ετών καθώς έχουν κερδίσει ελαφρυντικό.

Για την επίθεση στους αλιεργάτες ζήτησε ποινή κάθειρξης 7 ετών για τους Δημήτρη Αγριογιάννη, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαριά και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο (έχουν ελαφρυντικό) και 10 ετών για τον Αναστάσιο Πανταζή.

Για την επίθεση σε βάρος των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ που έχει μετατραπεί σε πλημμέλημα ζήτησε ποινή φυλάκισης 10 μηνών για κάθε πράξη ( δηλαδή επί τρία, όσα και τα θύματα ) επικίνδυνης σωματικής βλάβης φυλάκιση 10 μηνών για τους Κυριάκο Αντωνακόπουλο, Ιωάννη Καστρινό και Αναστάσιο Πανταζή. Ζήτησε επίσης ποινή φυλάκισης 6 μηνών για μία πράξη απλής σωματικής βλάβης για τον Αντώνιο Χατζηγάκη ο οποίος έχει ελαφρυντικό.

Για όλους τους προαναφερόμενους ζήτησε για την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση ποινή κάθειρξης για 7 ετών για όσους δεν έχουν ελαφρυντικό και 5 ετών σε όσους έχουν.

Για την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης η κ. Οικονόμου ζήτησε κάθειρξη 13 ετών για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Χρήστο Παππά, Ηλία Παναγιώταρο, Γιώργο Γερμενή και Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση ζήτησε κάθειρξη 7 ετών στους πρώην βουλευτές Γεώργιο Γρέγο, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Νίκο Κούζηλο, Δημήτρη Κουκούτση , Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση.

Κάθειρξη 5 ετών εισηγήθηκε για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη-Αβράμη Αρβανίτη , Στάθη Μπούκουρα και Νίκο Μίχο (τους έχει αναγνωριστεί ελαφρυντικό)

Για 9 από τους υπόλοιπους καταδικασθέντες που έχουν μόνο ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, μεταξύ των οποίων μία αστυνομικός, οι δύο δράστες της δολοφονίας Λουκμάν που έχουν καταδικαστεί σε 21 ετών κάθειρξη , δύο καταδικασθέντες για την επίθεση στον χώρο"Αντίπνοια" , ο πυρηνάρχης Ιεράπετρας, ζήτησε κάθειρξη 7 ετών. Τέλος για 1 , που κρίθηκε αθώος για συνέργεια στην δολοφονία Φύσσα και έχει ελαφρυντικό ζήτησε 5 έτη.

Η Εισαγγελέας ζήτησε επιπλέον ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές για όσους από τους καταδικασθέντες για εγκληματική οργάνωση είχαν και κατηγορίες για παράνομες κατοχές όπλων, κροτίδων και άλλα αδικήματα.

Για τους πέντε κατηγορούμενους που δικάστηκαν και κρίθηκαν ένοχοι μόνο για πλημμελήματα ζήτησε ποινές που ξεκινούν από 5 μήνες και φθάνουν τα 2 χρόνια.