Life

Το βιντεοκλίπ για το... χαμένο “Regimental Sgt. Zippo” του Έλτον Τζον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1968 και συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή "Jewel Box".

Στις 13 Νοεμβρίου, με την κυκλοφορία του box set των 8 CD «Elton John: Jewel Box», οι φιλόμουσοι θα ανακαλύψουν ότι τις δεκαετίες του 1960 και 1970 o Elton John είχε ηχογραφήσει πολύ περισσότερη μουσική από αυτήν που είχαν ως σήμερα την τύχη να ακούσουν. Ανάμεσα σε σπουδαία «χαμένα» τραγούδια είναι και το «Regimental Sgt. Zippo» του 1968 το οποίο, συνοδευόμενο από νέο βιντεοκλίπ, δόθηκε στη δημοσιότητα ως πρόγευση της κυκλοφορίας του box set.

«Όντας τίτλος άλμπουμ πρώτης εμφάνισης το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ, αυτό το τραγούδι αναδεικνύει τον Elton και τον Bernie να κινούνται σε πλήρες ψυχεδελικό μήκος κύματος της δεκαετίας του 1960» σημειώνεται στην ανακοίνωση Τύπου. «Με ηχογράφηση και παραγωγή στα στούντιο DJM, στο ίδιο κτήριο που στέγαζε τη Northern Songs, την εκδοτική εταιρεία των Beatles, το τραγούδι είναι ένα όλο τρυφερότητα γνέψιμο στο Sgt. Pepper και την εποχή».

Οι φανατικοί θαυμαστές μπορούν επίσης να ακούσουν σε υπηρεσίες streaming και τα «Les Aveux», «Stone’s Throw from Hurtin’», «(Gotta Get A) Meal Ticket», ένα demo του «Sing Me No Sad Songs» και «Snow Queen» (όλα περιλαμβάνονται στο box set). To «Elton John: Jewel Box» ξεκινά με τη δουλειά του Elton John το 1965 με την τότε μπάντα του, τους Bluesology και φτάνει στο βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι «(I’m Gonna) Love Me» (από το σάουντρακ της κινηματογραφικής βιογραφίας του, «Rocketman» του 2019). Συνολικά, είναι 148 τραγούδια, πολλά από τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει ούτε επισήμως ούτε ως πειρατικές εκδόσεις ποτέ πριν.