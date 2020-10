Κόσμος

Ευρωπαίος αξιωματούχος: Η ΕΕ παρακολουθεί στενά κάθε κίνηση της Τουρκίας

Έχει συμφωνηθεί το χρονικό πλαίσιο για την Τουρκία, τόνισε ο αξιωματούχος. Τι είπε για το ενδεχόμενο να συζητηθεί το θέμα στην Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη.

Της Μαρίας Αρώνη

Το χρονικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Οκτωβρίου για την Τουρκία, επανέλαβε σήμερα ευρωπαίος αξιωματούχος από τις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τον Τύπο, ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

«Συμφωνήσαμε στις αρχές Οκτωβρίου σε ένα πλαίσιο για την Τουρκία. Είπαμε ότι το αργότερο ως το Δεκέμβριο θα αξιολογήσουμε την κατάσταση», τόνισε ο ευρωπαίος αξιωματούχος. Ο ίδιος επισήμανε ότι η ΕΕ παρακολουθεί στενά και σε καθημερινή βάση κάθε κίνηση της Άγκυρας και την αξιολογεί. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 12 Οκτωβρίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, του επανέλαβε τις αποφάσεις της προηγούμενης Συνόδου Κορυφής, του εξήγησε ότι η ΕΕ δεν υποχωρεί από αυτές και τον προειδοποίησε ότι κάποιες ενέργειές του δεν είναι αποδεκτές. Του επανέλαβε δε, ότι η ΕΕ είναι πλήρως αλληλέγγυα με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Δεδομένου ότι το θέμα της Τουρκίας συζητήθηκε στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής και δεν περιλαμβάνεται στην επίσημη ατζέντα του αυριανού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο αξιωματούχος της ΕΕ είπε ότι το θέμα αναμένεται να ξανατεθεί από την Ελλάδα και την Κύπρο, τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής. Απέφυγε, ωστόσο, να απαντήσει αν οι ευρωπαίοι ηγέτες θα προσθέσουν στα συμπεράσματα της Συνόδου, κάποιου είδους καταδικαστική παράγραφο-μήνυμα προς την Τουρκία για τις νέες προκλητικές ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως εξήγησε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με ομοφωνία και δεν είναι συνετό να προδικάσει τη στάση που θα κρατήσουν οι υπόλοιπες 25 χώρες της ΕΕ.