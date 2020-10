Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Οι τελικές ποινές μετά τις συγχωνεύσεις

Αναλυτικά οι ποινές που ανακοινώθηκαν. Η "μάχη" για τις αναστολές. Το δικαστήριο διέκοψε για το πρωί της Πέμπτης.

Τις τελικές ποινές ανακοίνωσε το δικαστήριο, το οποίο κατόπιν διέκοψε τη συνεδρίασή του για αύριο, προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα του ανασταλτικού αποτελέσματος στις εφέσεις. Η υπεράσπιση έχει δικαίωμα στην αυριανή διαδικασία να εξετάσει μάρτυρες, προς ενίσχυση των αιτημάτων για ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις. Ήδη σήμερα κατέθεσε μάρτυρας του καταδικασθέντα Ιωάννη Άγγου.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι τελικές ποινές είναι οι εξής:

Διευθυντήριο

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 έτη κάθειρξη και 6 μήνες

Ιωάννης Λαγός: 13 έτη κάθειρξη και 8 μήνες

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 έτη κάθειρξη και 6 μήνες

Γιώργος Γερμενής: 13 έτη κάθειρξη και 6 μήνες

Χρήστος Παππάς: 13 έτη κάθειρξη και 3 μήνες

Ηλίας Παναγιώταρος: 13 έτη κάθειρξη

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 έτη κάθειρξη

Πρώην βουλευτές για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση χωρίς ελαφρυντικό

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη

Νίκος Κούζηλος: 7 έτη

Ελένη Ζαρούλια: 6 έτη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη

Αντώνης Γρέγος: 6 έτη

Δημήτρης Κουκούτση:ς 6 έτη

Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης: 6 έτη

Πρώην βουλευτές για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με ελαφρυντικό

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη κάθειρξη

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη κάθειρξη

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη κάθειρξη και 6 μήνες

Νίκος Μίχος: 6 έτη κάθειρξη

Ανθρωποκτονία Φύσσα

Γιώργος Ρουπακιάς: Ισόβια και 14 έτη

Ιωάννης Άγγος: 9 έτη κάθειρξη και 2 μήνες

Αναστάσιος Αναδιώτης: 7 έτη

Γιώργος Δήμου: 7 έτη

Ιωάννης Καζαντζόγλου: 10 έτη κάθειρξη και 2 μήνες

Ελπιδοφόρος Καλαρίτης: 9 έτη κάθειρξη

Ιωάννης Κομιανός: 9 έτη κάθειρξη

Κωνσταντίνος Κορκοβίλης: 9 έτη κάθειρξη

Αναστάσιος Μιχάλαρος: 9 έτη κάθειρξης και 2 μήνες

Γιώργος Πατέλης (πυρηνάρχης Νίκαιας): 10 έτη κάθειρξη και 2 μήνες

Σταύρος Σαντοριναίος: Για παράνομη οπλοφορία 2 χρόνια και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, αναστολή επί τριετία

Γεώργιος Σκάλκος: 7 έτη κάθειρξη

Γεώργιος Σταμπέλος: 9 έτη κάθειρξη

Γεώργιος Τσακανίκας: 6 έτη

Λέων Τσαλίκης: 9 έτη κάθειρξη

Αθανάσιος Τσόρβας: 9 έτη κάθειρξη

Νικόλαος Τσόρβας: 9 έτη κάθειρξη

Αριστοτέλης Χρυσαφίτης: 7 έτη κάθειρξη

Υπόθεση Αιγύπτιων αλιεργατών

Δημήτριος Αγριογιάννης: 7 έτη κάθειρξης

Μάρκος Ευγενικός: 7 έτη κάθειρξης

Θωμάς Μαρίας: 7 έτη κάθειρξης

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος: 7 έτη κάθειρξης

Αναστάσιος Πανταζής (πυρηνάρχης περάματος): 10 έτη και 24 μήνες

Υπόθεση ΠΑΜΕ

Κυριάκος Αντωνακόπουλος: 3 έτη κάθειρξης και 6 μήνες και μετατροπή σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως

Ιωάννης Καστρινός: 3 έτη κάθειρξης και 6 μήνες και μετατροπή σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως

Αντώνης Χατζηδάκης: 6 έτη και μετατροπή σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως

Κατηγορούμενοι μόνο για ένταξη εγκληματικής οργάνωσης

Νικόλαος Αποστόλου: 7 έτη κάθειρξη

Αριστόδημος Δασκαλάκης: 5 χρόνια κάθειρξη

Διονύσιος Λιακοπουλος: 6 έτη κάθειρξη

Θωμάς Μπαρέκας: 6 έτη κάθειρξης και 2 μήνες

Νικόλαος Παπαβασιλείου: 6 έτη

Βενετία Πόπορη: 7 έτη κάθειρξη και 4 μήνες

Βασίλης Σιατούνης: 6 έτη κάθειρξη

Χρήστος Στεργιόπουλος: 6 έτη κάθειρξη

Αθανάσιος Στράτος: 6 έτη κάθειρξη

Γεώργιος Τσακανίκας: 6 έτη κάθειρξη

Καταδικασθέντες μόνο για πλημμελήματα

Μαργαρίτα Μικελάτου: 2 χρόνια με τριετή αναστολή

Θεόδωρος Στέφας: 17 μήνες με τριετή αναστολή

Θεώνη Σκαρπέλη: 1 έτος φυλάκιση και 1.000 ευρώ με τριετή αναστολή

Αναστάσιος Χιλιός: 2 έτη και 2.000 χρηματική ποινή μετατροπή προς 5 ευρώ ημερησίως

Δείτε εδώ τις ποινές για την ηγεσία και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής πριν από τις συγχωνεύσεις. Σε δήλωσή της η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου αναφέρει ότι «αρμόδιος για την επιλογή του Καταστήματος Κράτησης για τα μέλη της Χρυσής Αυγής, των οποίων θα απορριφθούν οι αιτήσεις αναστολής των ποινών, είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Η παραγγελία φυλάκισης σε συγκεκριμένα Κατάστημα Κράτησης θα εκδοθεί αφού παρουσιαστούν στην Εισαγγελέα οι καταδικασθέντες, είτε μετά από σύλληψη είτε αυθορμήτως». Δηλώσεις συνηγόρων Πολιτικής Αγωγής Σε δηλώσεις έξω από το Εφετείο προχώρησαν οι συνήγοροι Πολιτικής Αγωγής Θανάσης Καμπαγιάννης και Κώστας Παπαδάκης σχετικά με τις ποινές που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από το δικαστήριο. Όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, οι ποινές που αποφάσισε το δικαστήριο για το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής «τείνουν προς την ανώτατη ποινή», αφού τους επιβλήθηκαν 13 έτη με ανώτατο τα 15 έτη. Ωστόσο, «όσον αφορά τα επιμέρους κακουργήματα, δηλαδή τις ανθρωποκτονίες και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας, οι ποινές είναι χαμηλότερες από τις αρμόζουσες και χαμηλότερες από ό,τι περίμεναν τα θύματα» τόνισε ο συνήγορος των Αιγυπτίων ψαράδων. Σχολιάζοντας την απόφαση επί των αναστολών η οποία αναμένεται, δηλαδή «για το αν τουλάχιστον οι ποινές θα εκτελεστούν τώρα», ο κ. Καμπαγιάννης δήλωσε ότι «είναι κρίσιμη για το αν τα θύματα θα αισθανθούν δικαιωμένα και αν θα αξιολογήσουμε ως δίκαιο το αποτέλεσμα της δίκης». Στη συνέχεια ο κ. Παπαδάκης σχολίασε ότι «το δικαστήριο επιχείρησε και πέτυχε μια ευρύτερη κατανομή των ποινών ανάλογα με την διάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης και με τον βαθμό συμμετοχής» του κάθε καταδικασθέντα ενώ και εκείνος σημείωσε ότι οι ποινές για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης «αγγίζουν τα ανώτατα όρια». Όμως, όπως επεσήμανε ο κ. Παπαδάκης, οι ποινές που επιβλήθηκαν στους δράστες της επίθεσης στους ψαράδες και στους συνεργούς της δολοφονίας Φύσσα «είναι χαμηλές». «Είναι αδιανόητο όταν 5 μαζί και περισσότεροι σηκώνουν λοστούς και χτυπάνε κοιμισμένο άνθρωπο στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης να φεύγουν με 7,5 χρόνια, ιδίως εάν δοθεί ανασταλτική δύναμη» είπε ο κ. Παπαδάκης και συμπλήρωσε «είναι αδιανόητο αστυνομικός εν ενέργεια που διατηρούσε ολόκληρο οπλοστάσιο να παίρνει το ελάχιστο προβλεπόμενο της ποινής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα της». «Ελπίζω η απόφαση για την ανασταλτική δύναμη να μετριάσει την αρνητική εντύπωση και να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφαλείας» κατέληξε ο κ. Παπαδάκης.