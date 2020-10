Υγεία - Περιβάλλον

Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις γιατρών προς το νοσοκομείο “Σωτηρία”

Κατά της μετακίνησης προσωπικού σε νοσοκομεία αναφοράς covid-19 τάσσονται γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ. Τι απαντά το Υπ. Υγείας.

Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις γιατρών από τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ προς το νοσοκομείο «Η Σωτηρία», το οποίο είναι νοσοκομείο αναφοράς covid-19 δίνουν πηγές του υπουργείου Υγείας. Εξηγούν ότι η μετακίνηση 16 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων προς το νοσοκομείο «Η Σωτηρία» για χρονικό διάστημα 3 μηνών, γίνεται με γνώμονα την κλινική τους εμπειρία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ. Οι συγκεκριμένοι γιατροί θα αποτελέσουν τον αρχικό πυρήνα εκπαιδευτών για τους 45 προσληφθέντες γιατρούς στη νέα ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Οι πηγές του υπουργείου τονίζουν ότι ο αριθμός των γιατρών που μετακινείται, ουδόλως αποδυναμώνει τις Μονάδες προέλευσης, με βάση την καταχώρηση αριθμού ατόμων ίδιας ειδικότητας, τα οποία υπηρετούν σε αυτές. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από τους 29 αναισθησιολόγους που υπηρετούν στο ΓΝΑ «Λαϊκό», μετακινούνται οι δύο. Από τους 49 καρδιολόγους που υπηρετούν στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», μετακινείται ο ένας. Από τους 49 γιατρούς εσωτερικής παθολογίας που υπηρετούν στο ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.», μετακινείται ο ένας.

Πάντως, κατά της μετακίνησης προσωπικού σε νοσοκομεία αναφοράς covid-19 τάσσονται γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, οι οποίοι απεργούν αύριο, σημειώνοντας ότι τμήματα νοσοκομείων αποδυναμώνονται και ζητώντας μόνιμες προσλήψεις προσωπικού.

Οι ίδιες πηγές απαντούν ότι προχωρούν οι μόνιμες προσλήψεις γιατρών, στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Υπενθυμίζει ότι ολοκληρώνεται από τα Συμβούλια Κρίσεων η διαδικασία πρόσληψης 900 μονίμων γιατρών και βρίσκονται σε εξέλιξη: Η προκήρυξη 81 θέσεων μονίμων γιατρών, εκ των οποίων οι 49 αφορούν νοσοκομεία του ΕΣΥ στη νησιωτική Ελλάδα. Η προκήρυξη 400 θέσεων μονίμων γιατρών, εκ των οποίων οι 200 θα στελεχώσουν ΜΕΘ σε όλη τη χώρα και από αυτούς οι 45 προσλαμβάνονται για τη νέα ΜΕΘ του νοσοκομείου «Η Σωτηρία». Όλες οι προσλήψεις θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου. Συνεπώς, πριν το τέλος του 2020 τα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα έχουν ενισχυθεί με 1.381 μόνιμους γιατρούς.

Επίσης, αναφέρουν ότι από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, έχουν προσληφθεί στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία», σε θέσεις επικουρικού προσωπικού 40 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 226 νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού), εκ των οποίων οι 63 απασχολούνται αποκλειστικά σε ΜΕΘ, 16 ειδικευόμενοι νοσηλευτές για τη λήψη ειδικότητας στην Επείγουσα/Εντατική Νοσηλευτική, 87 άτομα λοιπό επικουρικό προσωπικό.