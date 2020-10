Κόσμος

Κορονοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στη Γερμανία

Νέο ρεκόρ καταγράφηκε σε ευρωπαϊκή χώρα, αυτήν τη φορά στη Γερμανία.

Στη Γερμανία καταγράφηκε ρεκόρ νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε ημερήσια βάση το περασμένο 24ωρο, καθώς εντοπίστηκαν άλλα 6.638, με το σύνολό τους να φθάνει τα 341.223, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις λοιμώδεις νόσους.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 6.294 μολύνσεις και είχε καταγραφεί την 28η Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου.

Το ίδιο διάστημα, άλλοι 33 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να αυξάνεται στους 9.710 νεκρούς ως αυτό το στάδιο.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία καταγράφει σχετικά χαμηλούς αριθμούς μολύνσεων και θανάτων ως εδώ. Όμως ο αριθμός των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον κορονοϊό σημειώνει αλματώδη αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ προειδοποίησε πως ενδέχεται να φθάσει ακόμη και τους 19.200 σε ημερήσια βάση αν η καταγραφόμενη τάση συνεχιστεί, αν οι πολίτες δεν συμβάλλουν να επιβραδυνθεί η εξάπλωση.