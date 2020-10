Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος: Απαγόρευση κυκλοφορίας, αν ξεφύγει η κατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη χρήση μάσκας, τη διάρκεια της πανδημίας και τα ρεβεγιόν των γιορτών.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας, αν χειροτερέψει η κατάσταση με τον κορονοϊό, ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, είπε ότι αν χειροτερέψει η κατάσταση μπορεί να πάμε σε απαγόρευση κυκλοφορίας, αναφερόμενος στην απαγόρευση που επιβλήθηκε στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις, για τις νυχτερινές ώρες.

Όσο αφορά στη συμπεριφορά του κορονοϊού, είπε πως δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί, αλλά τόνισε ότι γίνεται παγκόσμια προσπάθεια να διαρκέσει λιγότερο με λιγότερα θύματα και συμπλήρωσε πως συνήθως οι πανδημίες διαρκούν δύο με τρία χρόνια.

«Η επιτροπή είναι σύμφωνη πως όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τη μάσκα, όπου υπάρχει πολύς κόσμος, τόσο το καλύτερο και επεσήμανε πως υπάρχει σενάριο να φοράμε μάσκες μέχρι το 2022.

Για τα ρεβεγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, είπε πως όπως είναι η κατάσταση, πρέπει να τα αποφύγουμε.