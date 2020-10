Οικονομία

Νέα μαρίνα στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας

Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική κίνηση στην περιοχή που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι Υπουργοί Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, αποφασίστηκε η χωροθέτηση και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του καταφυγίου τουριστικών σκαφών (μαρίνα) στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας.

Το έργο θα διαμορφωθεί σε μια χερσαία έκταση 3.660 τ.μ., ενώ το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης θα καλύπτει 18.410 τ.μ.

Στη νέα μαρίνα η δυναμικότητα ελλιμενισμού θα ανέρχεται σε 44 τουριστικά σκάφη, με προβλεπόμενο μήκος από 8 έως 25 μέτρα.

Προβλέπεται ακόμη η τοποθέτηση πλωτού κυματοθραύστη μήκους 64 μέτρων, τόσο για την προστασία των σκαφών από την κακοκαιρία, όσο και για την αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού τους.

Η Κ.Υ.Α προβλέπει επίσης την κατασκευή κτιρίου διοίκησης και χώρου ενδιαίτησης για τους χρήστες της μαρίνας, συνολικού εμβαδού 192 τ.μ.

Για τα σκάφη αναψυχής προβλέπονται οι εξής παροχές:

Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού

Παροχές πόσιμου νερού και ρεύματος

Σύστημα πυροπροστασίας

Δεξαμενή συγκέντρωσης καταλοίπων

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα ενισχύσει την τουριστική κίνηση στην εν λόγω περιοχή της Χαλκιδικής, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, κυρίως από τα Βαλκάνια και από τη Ρωσία, αλλά παράλληλα αποτελεί και ένα δημοφιλή προορισμό για τον εσωτερικό τουρισμό της χώρας μας. Στόχος αυτής της επένδυσης είναι η περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, μέσω της προσέλκυσης και τουριστών υψηλού εισοδήματος.