Κοινωνία

Μαντάς στον ΑΝΤ1 για Χρυσή Αυγή: Έτσι θα εκτίσουν τις ποινές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νομικός εξηγεί το πώς θα γίνει η έκτιση των ποινών βάσει το νέου και παλαιού Ποινικού Κώδικα και πώς γίνονται οι συγχωνεύσεις.