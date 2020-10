Πολιτική

Μητσοτάκης: έθεσα θέμα εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία

Τι είπε για το κλίμα που συνάντησε στη Σύνοδο Κορυφής για τις τουρκικές προκλήσεις, για τον κορονοϊό και το Brexit.

Θέμα εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία έθεσε ο πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως τόνισε στη Συνέντευξή Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής.

«Υπενθύμισα ότι σε προηγούμενες αποφάσεις Ευρωπαϊκών Συμβουλίων σχετικά με τουρκική προκλητικότητα στη Συρία, υπήρξαν αποφάσεις σχετικά με εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία. Η καλύτερη έκφραση ευρωπαϊκής αλληλεγγύης θα ήταν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που να μην επιτρέπεται πώληση όπλων στην Τουρκία. Έθιξα το θέμα στο ευρωπαϊκό συμβούλιο. Νομίζω ότι η θέση μου έγινε απολύτως κατανοητή. Θύμισα ότι άλλες χώρες που δεν ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια πήραν απόφαση να μην πουλήσουν αεροσκάφη στην Τουρκία, όπως οι ΗΠΑ» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο κλίμα που συνάντησε στη Σύνοδο Κορυφής για τις τουρκικές προκλήσεις, σε σύγκριση με την προηγούμενη Σύνοδο, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η Ευρώπη δεν παίρνει αποφάσεις από μια στιγμή στην άλλη. Είναι σαν ένα υπερωκεάνιο που αργεί να στρίψει, αλλά όταν στρίψει μένει σταθερά στη νέα κατεύθυνση».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «χώρες που προσδοκούσαν σε μια πιο θετική εξέλιξη μετά την προηγούμενη Σύνοδο, αιφνιδιάστηκαν δυσάρεστα από την στάση της Τουρκίας και την έξοδο του Ορούτς Ρέϊς. Όσο η Τουρκία επιμένει να κλιμακώνει την στάση της σε αυτή την κατεύθυνση, τόσο χώρες που είναι ακόμη προβληματισμένες, θα πείθονται ότι αυτό που δεν μπορεί τελικά να αμφισβητηθεί είναι η ευρωπαϊκή αξιοπιστία. Και αυτή αποτυπώθηκε από τα συμπεράσματα της προηγούμενης Συνόδου που είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο». Τέλος ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θέλει να πιστεύει ότι θα φτάσουμε στο σημείο να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, υπονοώντας ότι η Άγκυρα τελικά θα αλλάξει στάση, αλλά προειδοποίησε λέγοντας: «Μην φανταστεί κανείς όμως ότι η Ευρώπη δεν έχει την αποφασιστικότητα να προχωρήσει σε λήψη μέτρων που θα είναι επώδυνα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έως ο Δεκέμβριος είναι εύλογο διάστημα για να ληφθεί απόφαση για την Τουρκία ή μήπως είναι αργά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θα το δούμε αυτό. Το χρονοδιάγραμμα ήταν πολύ σαφές. Το αν θέλαμε κάτι νωρίτερα μπορεί να είναι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά για να φτάσουμε σε συμπεράσματα απαιτείται ομοφωνία, ούτε καν πλειοψηφία».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι χρειάστηκε μεγάλος διπλωματικός αγώνας «για να πετύχουμε αυτή την ενιαία ευρωπαϊκή γραμμή» και επισήμανε ότι από την προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής μεσολάβησαν τα γνωστά γεγονότα των τουρκικών προκλήσεων, «αλλά και μια φραστική καταδίκη της Τουρκίας από χώρες που μέχρι τώρα ήταν προσεκτικές στη διατύπωσή τους». Επανέλαβε επίσης ότι η Ευρώπη δεν προχωράει ποτέ με πολύ γρήγορες αποφάσεις και τόνισε ότι ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας που θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις και θα αξιολογηθεί όλη η πορεία από αρχές Οκτωβρίου μέχρι τον Δεκέμβριο. «Και μπορεί να είναι η ΕΕ πιο συγκεκριμένη για το τι μπορεί να κάνει με την Τουρκία».

Για τον κορονοϊό

«Έχουμε μια πολύ μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη για το ζήτημα του κορονοϊού και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για το πότε θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγοντας την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

«Να επισημάνω ότι υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία όλων μας για το δεύτερο κύμα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε «έχουμε πια έναν ευρωπαϊκό χάρτη ανά περιφέρεια ο οποίος αποτυπώνει το επίπεδο κινδύνου με κοινά κριτήρια. Θεωρώ θετικό ότι η Ελλάδα όπως φαίνεται ακόμα, είναι μία από τις χώρες που τα καταφέρνει σχετικά καλύτερα σε σχέση με Δυτική και Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή αν δεν είμαστε προσεκτικοί, αν δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα των ειδικών».

Ο πρωθυπουργός, τόνισε ακόμη ότι έθεσε στη Σύνοδο, το ζήτημα της προετοιμασίας για την επόμενη ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, τονίζοντας ότι «όλοι ελπίζουμε ότι την άνοιξη θα έχουμε εμβόλιο αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ταξιδεύουμε με ασφάλεια και κοινά πρωτόκολλα».

Για το Brexit

«Εκφράσαμε την επιθυμία μας να έχουμε λειτουργική, εμπορική σχέση με Μεγάλη Βρετανία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα του Brexit. «Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε συμφωνία. Και μία κακή συμφωνία είναι χειρότερη από το να μην έχουμε καθόλου. Θέλω να πιστεύω ότι θα επιτευχθεί έστω και τελευταία στιγμή πρόοδος» συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της ΕΕ με την Αφρική: «Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για τη σχέση που πρέπει να έχει η ΕΕ συνολικά με την Αφρική. Έχει πληθυσμό 1,3 δισ. και βέβαια το 70% είναι κάτω των 30. Η Ελλάδα γειτονεύει με την Αφρική, θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει αυτή η πολιτική ατζέντα. Επιμείναμε αρκετές χώρες ώστε να προστεθεί στο κείμενο ρητή αναφορά σε πολιτικές επιστροφών και επανεισδοχής» ανέφερε.

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη αποτυχία Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Για απόλυτη αποτυχία του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως «Όχι μόνο δεν υπάρχει αναφορά σε κυρώσεις, αλλά δίνεται μήνυμα ανοχής των προκλήσεων μέχρι το Δεκέμβριο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε:

«Τα σημερινά Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαιώνουν την απόλυτη αποτυχία του κ Μητσοτάκη να θέσει την ΕΕ προ των ευθυνών της, απέναντι στις πιο επιθετικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Τουρκία εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων την τελευταία 20ετία.

Παρά τη νέα Navtex στα 6,5 νμ από το Καστελλόριζο, όχι μόνο δεν υπάρχει αναφορά σε “κυρώσεις ή μέτρα”, αλλά δίνεται ουσιαστικά το μήνυμα στη Τουρκία ότι μέχρι τον Δεκέμβριο η ΕΕ δεν θα χρησιμοποιήσει καν “μέσα ή επιλογές” εις βάρος της, ανεξαρτήτως των προκλήσεων στις οποίες θα προβεί.

Η έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης αποδεικνύεται πιο επικίνδυνη από ποτέ για τη χώρα.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να επιστρέψει σε μια εθνική στρατηγική προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και επανεκκίνησης των διερευνητικών, με αρχή, μέση και τέλος και σαφείς κόκκινες γραμμές. Είναι αδιανόητο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό οι διπλωματικές κόκκινες γραμμές της Ελλάδας να είναι στα 6 νμ.»

ΚΚΕ: Οι γνωστές “γλυκανάλατες” αναφορές στα συμπεράσματα ακόμη μιας Συνόδου Κορυφής

«Το αφήγημα της κυβέρνησης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων, ότι η τουρκική επιθετικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των ευρωενωσιακών και ΝΑΤΟϊκών συνόδων καταρρέει σαν “χάρτινος πύργος”. Οι γνωστές “γλυκανάλατες” αναφορές στα Συμπεράσματα μιας ακόμη Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και η παραπομπή των όποιων αποφάσεων για το Δεκέμβρη, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές», σχολιάζει το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, συμπληρώνοντας:

«Αυτοί οι οργανισμοί αποτελούν, πέραν πάσης αμφιβολίας, μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης του και αποδεδειγμένα πλέον ενεργούν με γνώμονα τις πολύμορφες οικονομικές, στρατιωτικές και πολιτικές τους διαπλοκές με την Τουρκία, αλλά και με στόχο τη διατήρηση της ΝΑΤΟϊκής συνοχής στην Ανατ. Μεσόγειο.

Αυτή η πραγματικότητα, που βάζει “μπαρούτι” σε όλη την περιοχή, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με τις προβληματικές κυβερνητικές θέσεις για τα χωρικά ύδατα, που δίνουν άλλοθι στην πρόκληση της τουρκικής κυβέρνησης, με αιχμή το Καστελόριζο, ούτε όμως με τις αμφιλεγόμενες και παραπλανητικές προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων του ευρωατλαντικού τόξου που -και ως κυβερνήσεις- ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση».