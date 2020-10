Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία να κριθεί από τις πράξεις της

Επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Ερεβάν. Τι είπε ο Νίκος Δένδιας και για την εμπλοκή της Άγκυρας στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η Τουρκία πρέπει να κριθεί από τις πράξεις της και όχι από τα λόγια της, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Ζόραμπ Μνατσακανιάν (Zohrab Mnatsakanyan) κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ερεβάν, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός θα θίξει και πάλι αυτό το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Η θέση μας ήταν σαφής από την αρχή. Ήμασταν πάντα έτοιμοι να ξεκινήσουμε διάλογο με καλή πίστη βάσει του διεθνούς δικαίου και της αρχής των καλών γειτονικών σχέσεων. Ωστόσο, αντί για πρόσκληση σε συνομιλίες, κάτι το οποίο παρεμπιπτόντως είχε συμφωνηθεί, αντιμετωπίζουμε και πάλι μια επανάληψη των προκλητικών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας» σημείωσε όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως όλες οι εντάσεις στην περιοχή, στη Συρία, το Ιράκ, την Κύπρο, τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο έχουν έναν γνωστό κοινό παρονομαστή: την Τουρκία, η οποία παράλληλα αγνοεί και την έκκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη να τηρηθεί αυστηρά η κατάπαυση του πυρός και την ανάγκη να βρεθεί λύση μέσω της διπλωματικής οδού, με την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό τη μεσολάβηση της ομάδας του Μινσκ στη βάση του διεθνούς δικαίου.

«Η παρέμβαση της Άγκυρας σε μια ακόμη σύγκρουση είναι πραγματικά ανησυχητική και έχει δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες διεθνώς», τόνισε.

«Είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής κοινότητα να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εκείνων που πυροδότησαν και συντηρούν τις εντάσεις και εκείνων που διατηρούν εποικοδομητική προσέγγιση και παραμένουν προσηλωμένοι στην ειρηνική επίλυση των διαφορών».

Ανέφερε μάλιστα ότι η Ελλάδα ζήτησε την άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός, σημείωσε την ανάγκη να γίνει προσπάθεια για ειρηνική λύση υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ, ενώ παρότρυνε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει έκκληση για την παύση των παρεμβάσεων εξωτερικών παραγόντων.

Ο κ. Δένδιας καταδίκασε ακόμη τους αβάσιμους ισχυρισμούς της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν περί δήθεν ανοχής του ελληνικού κράτους σε προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, ενώ σημείωσε πως η Ελλάδα έχει ανακαλέσει τον πρέσβη της στο Μπακού για διαβουλεύσεις. «Έχω υπογραμμίσει προσωπικά ότι δεν θα υπάρχει ανοχή σε προσβολές, ψεύδη και κατασκευασμένες ειδήσεις που φαίνεται δυστυχώς να έχουν βρει πρόσφορο έδαφος και αντικατοπτρίζουν τις ενέργειες άλλων γειτονικών χωρών».

Συζητήθηκε ακόμη το θέμα της Κύπρου με τη συνέχιση των παράνομων δραστηριοτήτων στην κυπριακή ΑΟΖ από την Τουρκία, καθώς και το άνοιγμα μέρους του παράκτιου μετώπου των Βαρωσίων κατά παράβαση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως η τριμερής σχέση μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αρμενίας, που προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, στέλνει ένα θετικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Υπογράμμισε τέλος τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις Ελλάδας- Αρμενίας που βασίζονται σε στέρεους ιστορικούς δεσμούς, ενώ ανέφερε την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσής τους, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο.