Κοινωνία

ΕΛΑΣ: εξιχνιάστηκαν ληστείες σε τράπεζες και ΕΛΤΑ

Η λεία τους ξεπερνάει τα 100.000 ευρώ! Η αστυνομία συνέλαβε έναν 36χρονο ομογενή και ταυτοποιήθηκε ο συνεργός τους.

Στην εξιχνίαση οκτώ ένοπλων ληστειών, που είχαν πραγματοποιηθεί στο διάστημα 2008-2010 σε υποκαταστήματα τραπεζών και ΕΛΤΑ με λεία άνω των 100.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με συναδέλφους τους του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης τριανταεξάχρονος ομογενής, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία και εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριανταπεντάχρονου ομογενή συνεργού του, που αναζητείται, με τον οποίο διέπραξαν από κοινού τέσσερις από τις ληστείες.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, από τον Ιανουάριο του 2008 έως το Δεκέμβριο του 2010, ο τριανταεξάχρονος, ενεργώντας από κοινού είτε με τον τριανταπεντάχρονο είτε με άλλους, άγνωστους συνεργούς του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και με την απειλή πιστολιών, προέβησαν σε επτά τετελεσμένες ληστείες και μία απόπειρα ληστείας σε υποκαταστήματα τραπεζών και ΕΛΤΑ, σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αφαίρεσαν πέντε δίκυκλες μοτοσικλέτες, τέσσερις εκ των οποίων χρησιμοποίησαν για την προσέγγιση και διαφυγή τους κατά την τέλεση των ληστειών. Τον Νοέμβριο του 2011 είχε συλληφθεί ως συνεργός του τριανταεξάχρονου ένας εικοσάχρονος (τότε) ομογενής, με τον οποίο είχαν διαπράξει ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή των Αμπελοκήπων το 2009. Το συνολικό αφαιρεθέν χρηματικό ποσό ανέρχεται σε 101.990,39 ευρώ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του συνεργού του.