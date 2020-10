Κόσμος

Φον ντερ Λάιεν: αισθάνθηκα φρίκη για την δολοφονία καθηγητή στη Γαλλία

"Η σκέψη μου στρέφεται στους εκπαιδευτικούς στη Γαλλία και παντού στην Ευρώπη", δηλώνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Η σκέψη μου" στρέφεται στους εκπαιδευτικούς "στη Γαλλία και παντού στην Ευρώπη" μετά την δολοφονία καθηγητή ιστορίας σχολείου της Κονφλάν Σεντ Ονορίν, κοντά στο Παρίσι, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Αισθάνθηκα φρίκη όταν ενημερώθηκα για την δολοφονία ενός καθηγητή στην Κονφλάν Σεντ Ονορίν. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και στους Γάλλους. Η σκέψη μου στρέφεται επίσης στους εκπαιδευτικούς στη Γαλλία και παντού στην Ευρώπη. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχουν πολίτες. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει δημοκρατία", αναφέρει σε μήνυμά της στο Twitter.

Η δολοφονία του καθηγητή, ο οποίος έδειξε στους μαθητές του σκίτσα του Μωάμεθ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, έχει συγκλονίσει τη Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή "ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση".