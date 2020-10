Αθλητικά

Κορονοϊός: τρία κρούσματα ανακοίνωσε η Τορίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Μάρκο Τζαμπάολο, που θα αντιμετωπίσει την Κυριακή την Κάλιαρι, έχει ήδη ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο και η ομάδα βρίσκεται σε απομόνωση.

Τρία κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν στην Τορίνο. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή και δύο μέλη του προπονητικού προσωπικού.

Η ομάδα του Μάρκο Τζαμπάολο, που θα αντιμετωπίσει την Κυριακή την Κάλιαρι, έχει ήδη ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο και η ομάδα βρίσκεται σε απομόνωση. Τα τρία νέα κρούσματα, προστίθενται σε εκείνα από την ομάδα νέων τις προηγούμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση της Τορίνο: «Η Τορίνο ανακοινώνει ότι βρέθηκαν τρία κρούσματα κορονοϊού στις συνήθεις δοκιμές για την ανίχνευση του Covid-19: ένας παίκτης της πρώτης ομάδας και δύο μέλη του προπονητικού προσωπικού. Τα εν λόγω μέλη, εντελώς ασυμπτωματικά, είναι ήδη απομονωμένα. Η Τορίνο θα συνεχίσει να ακολουθεί ολόκληρη τη διαδικασία που προβλέπεται από τα πρωτόκολλα υγείας».