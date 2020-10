Κοινωνία

Στόχος του “Ρουβίκωνα” έγινε η λοιμωξιολόγος Ελένη Γιαμαρέλλου (βίντεο)

Μέλη της αναρχικής ομάδας της επιτέθηκαν φραστικά μέσα στο ιατρείο της, στο Κολωνάκι.