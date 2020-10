Αθλητικά

Αγχωτική νίκη για τον Άρη

Με Γκάμα συνεχίζουν μόνοι στην κορυφή οι "κίτρινοι".

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα θα παραμείνει ο Άρης για, τουλάχιστον, μια ακόμη εβδομάδα. Οι «κίτρινοι», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League, επικράτησαν με 1-0 του Απόλλωνα Σμύρνης χάρη σε (ακόμη ένα) γκολ του Μπρούνο Γκάμα.

Παιχνίδι το οποίο διεξήχθη στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», καθώς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» πραγματοποιούνται εργασίες βελτίωσης του αγωνιστικού χώρου, και στο οποίο χρειάστηκε δύο φορές η βοήθεια του Video Assistant Referee.

Καλά οργανωμένη αμυντικά η «Ελαφρά Ταξιαρχία», δεν άφησε περιθώρια στους παίκτες του Άκη Μάντζιου για να απειλήσουν. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης… Γιατί στη συνέχεια οι «κίτρινοι» αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί.

Στην πρώτη, ουσιαστικά, τελική τους προσπάθεια, άνοιξαν το σκορ με τον Μπρούνο Γκάμα. Ο Κριστιάν Λόπεθ βρήκε τον Φακούντο Μπερτόγλιο κι αυτός τον Πορτογάλο που με όμορφο φαλτσαριστό σουτ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 35’! Κι αφού ο Διαμαντής Χουχούμης έχασε σπουδαία ευκαιρία στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η κατάσταση δύσκολα θα άλλαζε στο δεύτερο.

Υποτονικό το ξεκίνημα της επανάληψης, με τον Γιώργο Παράσχο να κάνει πολύ πιο επιθετική την ομάδα του μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Και… παραλίγο να δικαιωθεί. Στο 70ο λεπτό, έπειτα από ωραία συνεργασία των παικτών του Απόλλωνα, ο Βικίντας Σλίβκα βρήκε χώρο και χρόνο με πλασέ για να βρει δίχτυα, ωστόσο ο Άντονι Μουνιέ που συμμετείχε στη φάση, ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας!

Μια καλή στιγμή με τον Χαβιέ Ματίγια στο 81’ ήταν η αντίδραση των – τυπικά – γηπεδούχων, για να φτάσουμε στο 84’, όταν χρειάστηκε εκ νέου η βοήθεια του VAR για μια πτώση του Μουνιέ εντός περιοχής έπειτα από μία – εκτός φάσης – σύγκρουση με τον Γιώργο Δεληζήση. Εν τέλει ο Δημήτρης Καραντώνης καταλόγισε… οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης!

Το 1-0 έμεινε και στα έξι λεπτά των καθυστερήσεων, με τον Άρη να παίρνει τους τρεις βαθμούς και να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στη βαθμολογία της Super League. Τέσσερις νίκες για τους «κίτρινους» στα πέντε πρώτα παιχνίδια, οι τρεις εξ αυτών με το ισχνό 1-0!

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας), Βοηθοί: Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου), Κωνσταντίνος Λιόντος (Ηπείρου), 4oς: Δημήτρης Μαλούτας (Ημαθίας).

VAR: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας), AVAR: Τρύφων Πετρόπουλος (Αρκαδίας).

Κίτρινες: Σάκιτς, Τζέγκο – Σλίβκα, Βιτλής, Μπαξεβανίδης.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Σάκιτς, Ρόουζ, Δεληζήσης, Σούντγκρεν, Ματίγια (90’+4’ Μάνος), Τζέγκο (58’ Σάσα), Γκαρσία (75’ Μαντσίνι), Γκάμα (75’ Κάτσε), Μπερτόγλιο (90’+4’ Μπαγκαλιάνης), Λόπεθ.

Στον πάγκο: Κουέστα, Ντάτκοβιτς, Σίλβα.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Κώτσαρης, Χουχούμης (62’ Μουνιέ), Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Μπεντινέλι (90’ Κολ), Σλίβκα, Φερνάντεζ (62’ Μουνιέ), Τσιλούλης, Βιτλής (90’ Ιωαννίδης), Φατιόν (45’ Τσαμπούρης).

Στον πάγκο: Βέρχουλστ, Κραγιόπουλος, Ρώσση, Πατράλης.

***Ο Κριστιάν Γκάνεα υπέστη λουμπάγκο λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα κι έμεινε εκτός αποστολής του Άρη.

***Κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Δημήτρη Καραντώνη αντίκρισε στον πάγκο του Άρη ο γενικός αρχηγός Θωμάς Ναζλίδης.