Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τούντας στον ΑΝΤ1: Να απαγορευτεί η κυκλοφορία τη νύχτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής εκτιμά πως υπάρχουν 20.000 ενεργά κρούσματα και τονίζει πως πρέπει να αποτραπούν τα πάρτι των νέων.