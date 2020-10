Κόσμος

Κύπρος: Νίκη Τατάρ στα Κατεχόμενα

O Ερσίν Τατάρ, νέος πρόεδρος του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους.

O Ερσίν Τατάρ εξελέγη νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων με ποσοστό 51,74% κατά το δεύτερο γύρο των λεγόμενων “προεδρικών” εκλογών που διεξήχθησαν στο ψευδοκράτος.



Ο Ερσίν Τατάρ – που αποτελεί προσωπική επιλογή του Τούρκου προέδρου Ερντογάν – έλαβε ποσοστό 51.74% έναντι 48.26% του Μουσταφά Ακιντζί.

Η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν με το 100% των εκλογικών τμημάτων να έχουν καταμετρηθεί.