Κόσμος

Τσεχία: Επεισόδια, τραυματίες και συλλήψεις σε διαδήλωση κατά των περιοριστικών μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ήταν και οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδωνν διαδήλωσαν κατά του υπουργού Υγείας και των περιοριστικών μέτρων.

(φωτογραφία αρχείου)

Η τσεχική αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσει μια βίαιη διαδήλωση που οργανώθηκε σήμερα στην Πράγα, ενάντια στα αυστηρά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για να αναχαιτίσει την εξάπλωση της Covid-19.

Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ήταν και οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Υγείας Ρομάν Πρίμουλα.

Τα επεισόδια ξέσπασαν όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο επιτρέπεται.

«Διαδηλωτές επιτέθηκαν στην αστυνομία χωρίς κανέναν λόγο», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Πράγας, Τόμας Λερτς, ενώ ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος επέρριψε την ευθύνη στους χούλιγκαν.

Περίπου 20 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Η υπηρεσία αντιμετώπισης επειγόντων ανέφερε μέσω του Twitter ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε εννέα ανθρώπους και άλλοι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Πριν από τη συγκέντρωση αστυνομικοί συνέλαβαν 50 πρόσωπα και κατάσχεσαν διάφορα αντικείμενα, όπως πυροτεχνήματα, γκλομπ, σιδηροδροθιές και όπλα.

Στην Τσεχία έχουν καταγραφεί 170.000 κρούσματα και περισσότεροι από 1.400 θάνατοι από την Covid-19.

Ο υπουργός Υγείας «δεν δέχεται αντιρρήσεις. Πώς τολμάει. Σε ποιον νομίζει ότι μιλάει; Δεν είμαστε πρόβατα, είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι», είπε μια διαδηλώτρια μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Πρίμουλα κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι επιβαρύνουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. «Ως αποτέλεσμα (σ.σ. της συγκέντρωσης), υποθέτω ότι θα έχουμε εκατοντάδες νέα κρούσματα», είπε.