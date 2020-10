Οικονομία

Τελευταία ευκαιρία για εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη

Χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας όσοι δεν συναινέσουν σε άρση απορρήτου. Ποιες υποθέσεις αφορά η νέα διαδικασία.

Τελευταία ευκαιρία ρύθμισης των χρεών τους και προστασίας της πρώτης κατοικίας τους από τον πλειστηριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι μετά το πρώτο 3μηνο της ρύθμισης παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, έχουν από την 1η Νοεμβρίου 50.000 δανειολήπτες, που αντιστοιχούν σε 70.000 εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη.

Πρόκειται για υποθέσεις που έχουν πάρει δικάσιμο μετά τη 15η Ιουνίου του 2021. Βάσει των αλλαγών που έγιναν στον νόμο, οι δανειολήπτες οφείλουν να υποβάλουν εκ νέου το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιούργησε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

«Κλειδί» στον διαχωρισμό των πραγματικά αδύναμων και των στρατηγικά κακοπληρωτών είναι η υποχρέωση ο δανειολήπτης να υπογράψει την άρση του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου. Στην περίπτωση που αρνηθεί, δεν θα μπορεί καν να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης και θα βρεθεί αντιμέτωπος με την τράπεζα και με τον πλειστηριασμό του ακινήτου, εφόσον δεν συναινέσει στη ρύθμιση του δανείου/ων.

Τραπεζικές πηγές υπογραμμίζουν στο Euro2day ότι στις 70.000 εκκρεμείς υποθέσεις «κρύβονται» εδώ και 10 χρόνια περίπου 25.000 δανειολήπτες, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των στρατηγικών κακοπληρωτών. Έχουν περιουσία, έχουν εισοδήματα, ωστόσο με διάφορα νομικά τερτίπια δεν πληρώνουν το δάνειο ή τα δάνειά τους εδώ και μια δεκαετία, έχοντας παράλληλα λάβει το προνόμιο της προστασίας του ακινήτου από τον πλειστηριασμό.

Δίκες-εξπρές

Στόχος είναι η εκδίκαση όλων αυτών των υποθέσεων να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε πρώτο βαθμό εντός του 2021. Το νέο θεσμικό πλαίσιο φέρνει το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας και δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναστολής της δικαστικής διαδικασίας.

Τα δικαιολογητικά

Βεβαίωση υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία χορηγείται αυτοματοποιημένα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., που καλύπτουν διάστημα τριών ετών πριν από τη λήψη του πρώτου χρονικά δανείου, του οποίου ζητείται η ρύθμιση με την αίτηση ρύθμισης οφειλών, καθώς και όλο το διάστημα μέχρι την κατάθεση των προτάσεων. Τις εκδοθείσες δηλώσεις/πράξεις προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) των τελευταίων πέντε ετών. Η τελευταία εκδοθείσα δήλωση/πράξη προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) πρέπει να συνοδεύεται κατά περίπτωση είτε από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) μετά από αυτήν είτε από την υποβληθείσα, μετά την έκδοση της δήλωσης/πράξης προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Τα παραπάνω έγγραφα θα προσκομίζονται από τον αιτούντα και για τον/τη σύζυγό του, καθώς επίσης και για τα ανήλικα τέκνα του με περιουσία.

Πηγή: Euro2day.gr