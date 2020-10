Life

“Παρουσιάστε!”: Σκηνάκια στο βουνό και ο Έλτον εξαφανισμένος... (εικόνες)

Άφθονο γέλιο και επικές ατάκες στο αποψινό επεισόδιο της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, στις 21.00.

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00, στον ΑΝΤ1, δύο στρατόπεδα και όσα συμβαίνουν μέσα και έξω από αυτά, κρατούν την καλύτερη συντροφιά, με άφθονο γέλιο, στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 7

Μετά το φιάσκο με την οικονομική επιθεώρηση, ο Ταξίαρχος στέλνει τα στρατόπεδα σύσσωμα για σκηνάκια στο βουνό. Η ατζέντα όμως δεν έχει κατασκήνωση και πεζοπορία αλλά ασκήσεις ομαδικότητας και συνεργασίας. Η ομαδικότητα βέβαια γρήγορα αντικαθίσταται από ανταγωνισμό και κοκορομαχίες όταν οι δύο διοικητές αρχίσουν και πάλι τα κονταροχτυπήματα. Και οι περιπέτειες δεν τελειώνουν εκεί… Μια μεγάλη έκπληξη τους περιμένει κατά την επιστροφή τους στα στρατόπεδα. Την ίδια ώρα, ο Καρυπίδης προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το χάσμα στην σχέση της Βαρκάρη με τον Μέγα, ενώ ο Έλτον καταφέρνει και «εξαφανίζεται» πηγαίνοντας παραγγελία στους πεινασμένους κατασκηνωτές.

#Parousiaste