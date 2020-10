Κοινωνία

Αλλοδαπός άρπαξε το όπλο νεαρής αστυνομικού

Άντρες της Ασφάλειας αντιλήφθηκαν το περιστατικό και καταδίωξαν τον δράστη.

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής, σε αποβάθρα του Σταθμού Λαρίσης, όταν αστυνομικός που είχε υπηρεσία στο χώρο, προσπάθησε να χωρίσεις δυο άντρες που τσακώνονταν.

Ο ένας εξ αυτών, υπήκοος Αιγύπτου, της άρπαξε το υπηρεσιακό όπλο και τράπηκε σε φυγή τρέχοντας.

Στο σημείο όμως βρίσκονταν και αστυνομικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα το περιστατικό και καταδίωξαν τον δράστη.

Λίγο αργότερα κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, επιστρέφοντας βέβαια το όπλο στη νεαρή αστυνομικό.