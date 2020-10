Κοινωνία

“Άγιος Εφραίμ”: Εγκαίνια του ΚΔΑΠ της Μητρόπολης και της “Αποστολής” (εικόνες)

Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στη Λαμία.

Με λαμπρότητα, αλλά με την εφαρμογή των απαραίτητων υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά της διασποράς του νέου κορονοϊού, ο Aρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεων, εγκαινίασαν το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στη Λαμια,

Το Κέντρο φέρει το όνομα «Άγιος Εφραίμ » και έχει στόχο να δημιουργήσει ένα δεύτερο σπίτι για όλα παιδιά της Λαμίας και κυρίως να στηρίξει τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα ή ανέργων με δεδομένες τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Η Chipita αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμβολής του ΚΔΑΠ στην ανακούφιση του κοινωνικού ιστού της περιοχής στηρίζει τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, ώστε να παρέχει μετά το σχολείο προγράμματα σε 220 παιδιά, δημοτικού ηλικιών 6-12 ετών καθημερινά από τις 13:00 έως τις 21:00.

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών δήλωσε με ιδιαίτερη συγκίνηση ότι, το Κέντρο Παιδιών της Μητροπόλεως και της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» «αποτελεί την πρώτη μεγάλη πολύχρωμη ψηφίδα σε ένα μωσαϊκό που έχει σχεδιαστεί προκειμένου τα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους, να καλλιεργηθούν σωστά, να χτίσουν το μέλλον τους με νέες προοπτικές και βάσεις».

«Αντλώ, είπε χαρακτηριστικά, έμπνευση από την εμπειρία μου δίπλα στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, κοντά στον οποίο, έζησα όλη την δοκιμασία της πολυετούς οικονομικής κρίσης της πατρίδας μας. Αντλώ γνώση από την πολυετή συνεργασία μου με το μεγάλο κίνημα αγάπης που λέγεται «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και το οποίο ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την στήριξη των πτωχών και αδυνάτων».

Ο κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» τόνισε στο χαιρετισμό του ότι, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» μετά το «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ» ΚΔΑΠ στο Μοσχάτο και το ΚΔΑΠ «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’», στα Ιωάννινα, ανοίγει την αγκαλιά της και στα παιδιά της Λαμίας, με το ΚΔΑΠ «ΆΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» που αποτελεί πλέον ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την πόλη της Λαμίας.

Ο κ. Δήμτσας ευχαρίστησε από καρδιάς τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κ. Συμεών για την χρόνια συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας, ότι, ο Σεβασμιώτατος υπήρξε και συνεχίζει να είναι συνοδοιπόρος και αρωγός στο έργο της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και αναφέρθηκε στην επιθυμία του Αρχιεπισκόπου, ώστε, το Κέντρο αυτό να μετεξελιχθεί σε μια κυψέλη γνώσης, πολιτισμού, μουσικής, ιδεών, σκέψεων και πνεύματος για τα παιδιά, προσθέτοντας ότι «τόσο η δημιουργία του Κέντρου όσο και η σημερινή υψηλή παρουσία του Αρχιεπισκόπου αποτελούν ενδείξεις της μεγάλης αγάπης του προς τα παιδιά, προς τον Μητροπολίτη Συμεών, αλλά ευρύτερα προς την πόλη της Λαμίας και την περιοχή της Φθιώτιδος».

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος απένειμε στον κ. Θεοδωρόπουλο το μετάλλιο τιμής της Μητροπόλεως σε αναγνώριση της προσφοράς του, τονίζοντας, ότι, «τέτοια γεγονότα σφραγίζουν την φράση ότι, τα πιο ωραία λόγια είναι η πράξη και ο κ. Θεοδωρόπουλος έπραξε αυτό που νόμιζε πως ήταν σωστό και του ευχόμαστε να συνεχίσει το έργο της αγάπης».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος σημείωσε: «Η δημιουργία του νέου Κέντρου στη Λαμία μας γεμίζει χαρά γιατί εδώ είναι ο τόπος μας. Εδώ ξεκίνησε η δική μας ιστορία πριν από 31χρόνια. Εδώ παράγουμε, εδώ δημιουργούμε και προσπαθούμε πάντα να είμαστε κοντά στους ανθρώπους της περιοχής μας. Ειλικρινά μας συγκινεί το σημαντικό έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», με τον οποίο μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και αρχές. Στο επίκεντρο είναι πάντα ο άνθρωπος και ειδικά η νέα γενιά που πιστεύουμε ότι θα διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας».

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος,ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, όλοι οι τοπικοί Βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης.