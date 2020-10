Life

Κάνιε Γουέστ: "Προσεύχoμαι για την Ίσα Ρέι και την οικογένειά της..."

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι χαρούμενος για την αναφορά στο πρόσωπό του στο "Saturday Night Live" του Σαββατοκύριακου.

Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι χαρούμενος για την αναφορά στο πρόσωπό του στο «Saturday Night Live» του Σαββατοκύριακου. Ο Αμερικανός ράπερ έσπευσε με σχόλιό του στο Twitter την Κυριακή να εκφράσει την αντίδρασή του στο αστείο της Ίσα Ρέι σχετικά με την εκστρατεία του για την διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ, γράφοντας ότι «προσεύχεται για εκείνη και την οικογένειά της».

«Πάντα λέγεται ότι το «SNL» χρησιμοποιεί μαύρους ανθρώπους για να συγκρατήσει άλλους μαύρους» ανέφερε ο Γουέστ. «Η καρδιά μου είναι στην Ίσα Ρέι. Προσεύχομαι για εκείνη και την οικογένειά της».

«Γνωρίζω ότι τα είκοσι χρόνια υπηρεσίας που έχουμε συμπληρώσει στον τομέα της ψυχαγωγίας έχουν προωθήσει την ικανότητά μας να είμαστε πιο επιτυχημένοι» πρόσθεσε.

Το όνομα του Κάνιε Γουέστ αναφέρθηκε στο σκετς "Your Vote Chicago" του SNL. Η Ρέι υποδύθηκε εκπρόσωπο της Εθνικής Ένωσης για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων (NAACP) που εμφανίστηκε σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή και δήλωσε ότι ψηφίζει «οποιονδήποτε Μαύρο» - μια αναφορά στο σχόλιο της ηθοποιού στην τελετή απονομής των Emmys το 2017.

Ωστόσο υπήρξε ένας Μαύρος υποψήφιος που δεν είχε την υποστήριξή της – ο Γουέστ. «Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για τη μάχη για την προεδρία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Τζο Μπάιντεν και του Κάνιε Γουέστ» δήλωσε ο παρουσιαστής που υποδύεται ο Κέναν Τόμσον κατά τη διάρκεια του σκετς, στον οποίο η Ρέι απάντησε: «Ο Κάνιε;****»

Ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος έχει μια κάπως αμφισβητούμενη σχέση με το «SNL». Μετά από εμφάνισή του, το 2018, στο σόου, ο Αμερικανός ράπερ έκανε μια απρογραμμάτιστη ομιλία στο κοινό υποστηρίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και δεν τα πήγε καλά με το καστ.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επέκρινε την ομιλία σε δηλώσεις του στο Weekend Update την επόμενη εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς το «ένα από τα χειρότερα, πιο αμήχανα πράγματα που έχει δει ποτέ».