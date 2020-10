Πολιτική

Μητσοτάκης: Σαράκι η διαφθορά - Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με την ηγεσία και στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία και τις περιφερειακές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είχε σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξήρε το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει τους τελευταίους 15 μήνες.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τον διοικητή Άγγελο Μπίνη, το Συμβούλιο Διοίκησης, τα ανώτερα στελέχη της Διοίκησης και τους επικεφαλής των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Αρχής, και αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της Ανεξάρτητης Αρχής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υπενθυμίζοντας πως ήταν η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τον νόμο για το Επιτελικό Κράτος.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διαφθορά όταν επικρατεί σε όλα τα επίπεδα, είναι σαν το σαράκι, τρώει την κοινωνία από μέσα. Και όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι το κράτος λειτουργεί με ακεραιότητα, αυτό αποτελεί συχνά το καλύτερο άλλοθι και για τον πολίτη να παρανομεί και αυτός», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητά του ότι η πρόοδος που έχει ήδη γίνει στο πεδίο της ενίσχυσης της δημόσιας ακεραιότητας θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα τόσο στους δείκτες διαφάνειας όσο και στους δείκτες ανταγωνιστικότητας, ενώ σημείωσε ότι αυτό αφενός θα τονώσει τις οικονομικές προοπτικές της χώρας και αφετέρου θα επιτρέψει στο κράτος να απαιτήσει από τους πολίτες να σέβονται τους νόμους.

Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις έκτακτες καταστάσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Αρχή με σημαντικότερη «την ουσιαστική της συνεισφορά στην διεξαγωγή ελέγχων για την τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».

Επίσης, όπως είπε, ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή της Αρχής Διαφάνειας στην εφαρμογή του νόμου σχετικά με τους περιορισμούς γύρω από το κάπνισμα.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε και η περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων για τα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού.

Να σημειωθεί ότι υπό την Εθνική Αρχή Διαφάνειας λειτουργούν πλέον, ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από κυβερνητικές πηγές, μαζί με τον οργανωτικό μετασχηματισμό της ΕΑΔ, τους τελευταίους 15 μήνες πραγματοποιήθηκε και ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, σε ποσοστό 20%, ενώ εκτός της Κεντρικής Υπηρεσίας, λειτουργούν 6 Περιφερειακές Υπηρεσίες, σε Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Πάτρα, Σέρρες, Λάρισα και Ρέθυμνο, με συνολικά 269 επιθεωρητές και 120 διοικητικούς Υυαλλήλους.

Παράλληλα προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αρχής με την καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, δημιουργία αιθουσών τηλεδιασκέψεων και την ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου, ενώ αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία. Σημαντική δουλειά έχει γίνει και στην προτυποποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών με την έκδοση 25 Κανονισμών, Εγχειριδίων και Οδηγών που αποτελούν μια τομή στη δράση των ελεγκτικών οργανισμών στη χώρα μας.

Χιλιάδες καταγγελίες και έλεγχοι

Στους τελευταίους 15 μήνες λειτουργίας, υποβλήθηκαν στην ανεξάρτητη Αρχή 7.459 καταγγελίες και εκδόθηκαν 1.229 εντολές ελέγχου. Σχετικά με τις πειθαρχικές υποθέσεις, ελέγχθηκαν 1.447 αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων, με την ΕΑΔ να προχωρά στην υποβολή προτάσεων για την επιτάχυνση της απονομής της Πειθαρχικής Δικαιοσύνης και τον ανασχεδιασμό των πειθαρχικών διαδικασιών.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν οριζόντιοι συστημικοί έλεγχοι, βάσει μεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνων, σε αθλητικές ομοσπονδίες, ΟΤΑ, εποπτευόμενα ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, ΜΚΟ και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων. Ειδικότερα για την COVID-19, εκδόθηκαν 547 εντολές ελέγχου και πραγματοποιήθηκαν 4.444 έλεγχοι όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 615.500 ευρώ και 1.155 ημέρες αναστολής λειτουργίας. Για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου έγιναν 4.085 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 468.400 ευρώ.

Η Αρχή υλοποιεί μια σειρά έργων όπως το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας και το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.

Τέλος, υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας με ελληνικούς φορείς (ΥΠΕΣ, Γ.Γ. Ιθαγένειας, ΟΑΕΔ, ΕΦΕΤ, Υπουργείο Τουρισμού, Δήμο Αθηναίων, Δήμο Θεσσαλονίκης, ΑΑΔΕ, Γ.Γ Αθλητισμού, ΚΕΔΕ και ΕΚΔΔΑ), ενώ ενισχύθηκε και η διεθνής παρουσία της Αρχής σε ξένες πρωτεύουσες και υπερεθνικούς οργανισμούς.

Στην τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετείχαν ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης Μενέλαος Τσουπλάκης, η επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων Αλεξάνδρα Ρογκάκου, η γενική διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη, η γενική διευθύντρια Ακεραιότητας και Λογοδοσίας Μαρία Κωνσταντινίδου, ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων Ιωάννης Φουστανάκης, η Αικατερίνη Λιούλη και ο Παναγιώτης Σταμπουλής από τον Τομέα Υγείας, η Μαρία Καραμπέλια από την Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας, η Χριστίνα Στεφανουδάκη από την Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου, ο Βασίλης Παπαγιάννης από την Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας, ο Αλέξανδρος Κελεσίδης από την Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Ταβουλάρης από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τρίπολης και η Σωτηρία Παπαδοπούλου από την Περιφερειακή Υπηρεσία Σερρών.