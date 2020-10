Πολιτική

Νέοι “λεονταρισμοί” Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας

«Επιφυλάσσουμε εφιάλτες για όσους θέλουν να μας αποκλείσουν στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο “Σουλτανος”.

Νέες απειλές κατά της Ελλάδας εκτόξευσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Επιφυλάσσουμε εφιάλτες για όσους δεν εγκαταλείπουν τα όνειρά τους να μας αποκλείσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που θα προστατεύσουμε με τη ζωή μας όταν κριθεί απαραίτητο», διεμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι «Δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας», εκφράζοντας προφανώς την ενόχλησή του για το αίτημα της Ελλάδας να ανασταλεί η τελωνειακή ένωση της Τουρκίας με την την ΕΕ.

Παράλληλα, ο Ερντογάν εξέφρασε στήριξη του στον Ερσίν Τατάρ, για την εκλογή του στα κατεχόμενα. «Εύχομαι καλή επιτυχία στην προεδρία του Ερσίν Τατάρ. Η Τουρκία με όλες τις δυνάμεις της και όλες τις εγκαταστάσεις θα παραμείνει, όπως μέχρι σήμερα, κοντά στους Τουρκοκύπριους», ανέφερε σημειώνοντας ότι «δεν αρνούμαστε τις ευθύνες μας» .

Το φυσικό αέριο

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στον εντοπισμό φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα: «Κάθε κυβικό μέτρο φυσικού αερίου που ανακαλύπτεται στη Μαύρη Θάλασσα θα χρησιμοποιηθεί για την ευημερία, την ειρήνη, την ασφάλεια και το μέλλον αυτής της χώρας και του έθνους. Δεν σταματάμε να στεκόμαστε στο πλευρό των αδελφών μας» είπε, σημειώνοντας ότι η Τουρκία είναι παρούσα από τα Βαλκάνια έως τον Καύκασο κι από την Αφρική έως την Ασία».

«Όσοι χτυπούν την πατρίδα μας, τη σημαία μας, τις αξίες μας, θα τους κοπούν τα χέρια», η τελευταία “κορώνα” του Ερντογάν.