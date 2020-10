Αθλητικά

Ο κορονοϊός “αποδεκάτισε” τον Άρη

Ευρεία διάδοση του κορονοϊού μεταξύ των ποδοσφαιριστών, μετά τη διάγνωση του πρώτου κρούσματος σε παίκτη.

Άσχημα τα μαντάτα για τον Άρη. Μετά τον ποδοσφαιριστή που είχε βρεθεί θετικός σε κορονοϊό το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10), όλο το αγωνιστικό τμήμα των "κίτρινων" υποβλήθηκε σε νέο έλεγχο, ο οποίος έδειξε πως συνολικά δέκα (10) είναι τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος που διαγνώστηκαν θετικά σε Covid-19!

Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο, άμεσα τέθηκαν σε καραντίνα ενώ γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Κατόπιν τούτου, εγείρονται μεγάλα ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι εφικτό να διεξαχθεί η αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ για την 6η αγωνιστική της Super League το προσεχές Σάββατο, μιας και οι οδηγίες αναφέρουν ότι αν σε μια ομάδα βρεθούν τρία κρούσματα, ο αγώνας της αναβάλλεται!