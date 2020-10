Πολιτική

Μητσοτάκης προς Σίσι: έτσι λύνουν τις διαφορές τους οι γείτονες (εικόνες)

Τι είπαν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και την Λιβύη.

Με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fatah El-Sisi, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο των εργασιών της 8ης Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, αμέσως μετά την συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή και κύρωση της ιστορικής Συμφωνίας για την Οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου. Υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη για τις διμερείς σχέσεις, πολιτικές και οικονομικές, αλλά και για την σταθερότητα και ευημερία της ευρύτερης περιοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε, επίσης, τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα. Υπήρξε δε σύμπτωση απόψεων για την αυξανόμενη επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και τονίστηκε η ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Επιβεβαιώθηκε δε η κοινή αντίληψη όσον αφορά στην επίτευξη μιας πολιτικής λύσης στη Λιβύη, βάσει των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Διαδικασίας του Βερολίνου. Διαπιστώθηκε, επίσης, ταύτιση απόψεων όσον αφορά τον αποσταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στη Λιβύη. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την επιθυμία της να συνεισφέρει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στη Λιβύη.

Στην έναρξη της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχω την χαρά να κάθομαι στην καρέκλα που κάθεται συνήθως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Αλλά στην Κύπρο αισθανόμαστε κι εμείς λίγο ως οικοδεσπότες όπως αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε. Και είναι μεγάλη η χαρά μου που συναντιόμαστε για πρώτη φορά μετά την σημαντικότατη υπογραφή της συμφωνίας μερικής οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών για την οποία και οι δυο μας εργαστήκαμε πολύ και αποτελεί ένα τόσο σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι συμφωνίες έχουν κυρωθεί και από τα δύο κοινοβούλια και αναμένουμε απλά την τυπική πρωτοκόλληση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίον και εσείς, αλλά και οι συνεργάτες σας, συνεργαστήκαμε για να μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την πολύ σημαντική συμφωνία. Έτσι λύνουν τα γειτονικά κράτη τις διαφορές τους, με διάλογο, με αμοιβαίες υποχωρήσεις όποτε αυτές είναι απαραίτητες, για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία η οποία είναι αμοιβαία ωφέλιμη και θέλω να πιστεύω ότι είναι μία συμφωνία οδηγός για το πώς μπορούν να επιλυθούν και άλλα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Abdel Fatah El-Sisi: (ανεπίσημη μετάφραση με βάση τη διερμηνεία): Εξοχότατε κ. Πρόεδρε επιτρέψτε μου να εκφράσω την μεγάλη χαρά μου που σας συναντώ ξανά και θέλω να τονίσω την διάθεση και την πρόθεσή μας για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας, είτε σε διμερές, είτε σε τριμερές επίπεδο και βέβαια η σύγκληση της όγδοης σημερινής τριμερούς διάσκεψης κορυφής αντανακλά αυτήν την επιθυμία των δύο πλευρών. Οι σημερινές σχέσεις στην πραγματικότητα είναι μία προέκταση των διαχρονικών ιστορικών σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας και συμφωνώ μαζί σας εξοχότατε ότι η μεταξύ μας συνεργασία πρέπει να έχει μία παραπάνω ωθητική δύναμη για την ανάπτυξη των σχέσεων στους διάφορους τομείς. Εξοχότατε συμφωνώ μαζί σας ότι η μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών είναι στην πραγματικότητα μία αντανάκλαση της αμοιβαίας κατανόησης, επίσης αντανακλά τον σεβασμό προς τις διατάξεις και τα θέσμια του διεθνούς δικαίου, πράγμα το οποίο είναι προς όφελος όλων των πλευρών. Η κύρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας από τα κοινοβούλια στην πραγματικότητα αντανακλά την επιτυχία της ίδιας της συμφωνίας αλλά και τις αναμενόμενες προσδοκίες από την συγκεκριμένη συμφωνία. Εμείς ευελπιστούμε όλα τα θέματα να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου και των θεσμίων του Διεθνούς Δικαίου. Εδώ τονίζεται η σημασία της συνεργασίας που προσβλέπει στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την πρόοδο. Πάντα η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα διακατέχονταν από πνεύμα συνεργασίας, για αυτό πάντα λέμε ότι οι σχέσεις μεταξύ μας είναι ιστορικές, διαχρονικές. Τώρα όμως προσβλέπουμε σε παραπάνω, περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Και πάντα μαζί. Ευχαριστώ.

Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή και η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης Τερέζα Αγγελάτου.