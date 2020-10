Κοινωνία

Δημήτρης Γραικός: το ξέσπασμα της συζύγου του στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει η γυναίκα για τον δράστη και για όλους όσοι για καιρό ανέφεραν ότι εκείνη βρισκόταν πίσω από το έγκλημα.



Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ήταν για 2,5 χρόνια ένα πρόσωπο, από τους πρωταγωνιστές σε μία υπόθεση που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα. Τα πυρά των περισσοτέρων είχαν πέσει πάνω της.

Όταν τελικά αποκαλύφθηκε η αλήθεια ένιωσε και μια προσωπική δικαίωση. Η σύζυγος του Δημήτρη Γραικού άντεξε και στάθηκε με θάρρος στο δικαστήριο απέναντι στον δολοφόνο του δικού της ανθρώπου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Δέσποινα Τσακαλίδου, δήλωσε «νομίζω εγώ δέχθηκα περισσότερο κριτική από αυτόν (σ.σ. κατηγορούμενο). Όλα αυτά τα χρόνια. Δε σου κρύβω ότι ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Ειλικρινά. Είχα πάρα πολλά μέτωπα να αντιμετωπίσω. Είχα τη δουλειά, είχα τα παιδιά, είχα τους γονείς μου, έπρεπε να κλείσω τα αυτιά μου σε όλα αυτά τα θέμα που ακουγότανε. Αλλά εντάξει έχω πει ότι ο θεός δίνει δύναμη για να μπορείς να παλέψεις και να συνεχίσεις».

Η χήρα του άτυχου κτηνοτρόφου, εκφράζει την εμπιστοσύνη της στην ελληνική δικαιοσύνη και κάνει έναν μικρό απολογισμό της δίκης.

Όπως λέει, «αύριο είναι η μέρα που θα μάθουμε την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης για τον θάνατο του Δημήτρη, σίγουρα περιμένουμε τη δικαίωση. Επειδή όμως παρακολουθώντας όλο το μήνα τις δίκες που έχουν γίνει ξέρω ότι το δικαστήριο έχει κάνει λεπτομερή έλεγχο και στους μάρτυρες και την δικογραφία και κατά την άποψη μου πιστεύω ότι έχει κριθεί και το αποτέλεσμα».

Κατά την ακροαματική διαδικασία ο 47χρονος κρεατέμπορας επέμεινε στην εκδοχή ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Δημήτρη Γραικό, προκαλώντας την αντίδραση των συγγενών του άτυχου κτηνοτρόφου.

Την Πέμπτη αναμένεται να μπει ο επίλογος στο θρίλερ της δολοφονίας του 56χρονου κτηνοτρόφου, καθώς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα αποφανθεί για την ποινή στον 47χρονο έμπορο κρεάτων.