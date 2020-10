Αθλητικά

Πρώτη νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα - Πήρε το τρίποντο απο τον Απόλλωνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Ηπειρώτες νίκησαν στον εξ αναβολής αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League.

Με το «τρίποντο» της νίκης, το πρώτο του στο εφετινό πρωτάθλημα, έφυγε ο ΠΑΣ Γιάννινα από τη Ριζούπολη, επικρατώντας 2-1 του Απόλλωνα Σμύρνης στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής και ισχυροποίησε από νωρίς τη θέση του στο βαθμολογικό πίνακα της Super League. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο φινάλε του πρώτου μέρους με τα γκολ των Παμλίδη και Ελευθεριάδη και οι γηπεδούχοι (που έχασαν και πέναλτι με τον Φατιόν στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου), μείωσαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά δεν απέφυγαν την ήττα.

Οι Γιαννιώτες ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ με τον Σάλιακα (18') και Κρίζμαν (40'). Στο 43' ωστόσο, βρήκαν το δρόμο προς τα δίκτυα έστω και με... περιπετειώδη τρόπο. Ο Κρίζμαν έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ που εξοστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι κι ο Παλμίδης από κοντά έκανε το 0-1. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κρίζμαν και πάλι έκανε... άνω-κάτω την άμυνα του Απόλλωνα και την κατάλληλη στιγμή «σέρβιρε» τη μπάλα στον Ελευθεριάδη που έκανε το 0-2.

Οι μαζεμένες αλλαγές του Γιώργου Παράσχου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, άλλαξαν την εικόνα των γηπεδούχων. Στο 48' ο Μουνιέ κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Κάργα, όμως ο Φατιόν σημάδεψε πολύ ψηλά άουτ στην εκτέλεση.

Ο Απόλλων συνέχισε να πιέζει τον ΠΑΣ που προσπάθησε να διαφυλάξει περισσότερο τα νώτα του στο τελευταίο 30λεπτο και μείωσε στο 81' με τον Ιωαννίδη, όμως δεν μπόρεσε να πετύχει κάτι καλύτερο στο φινάλε, παρά τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στις καθυστερήσεις στους Μουνιέ και Ντάουντα.

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: Φατιόν, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Τσαμπούρης - Παντελάκης, Πεέρσμαν, Κάργας, Χουτεσιώτης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ. Παράσχος): Κότσαρης (46' λ. τρ. Βέρχουλτ), Τσαμπούρης, Βιτλής (46' Μουνιέ), Ντομίνγκες, Λισγάρας, Φατιόν, Σλίβκα, Μπαξεβανίδης, Φερνάντεθ (46' Ντάουντα), Τσιλούλης (76' Ιωαννίδης), Μπετινέλι.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Α. Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας, Πεέρσμαν, Κάργας, Παντελάκης, Κάστρο, Σιόντης (90' Εραμούσπε), Ελευθεριάδης (56' Νάουμετς), Λέο Μπαπτίστ, Κρίζμαν (76' Μπρένερ), Παμλίδης (56' Καρτάλης).