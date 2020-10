Life

“Η Φαμίλια”: απολαυστικό το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ για τους τηλεθεατές, παρέα με τους ήρωες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!



Απόψε στις 21:00 - «ΚΑΡΜΑ vs ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ»

Ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο σοκάρει τη Μαίρη, η οποία πιστεύει ότι συνέβη γιατί έχει κακό κάρμα. Θεωρεί τον εαυτό της σκληρό καθώς έχει φτάσει στο σημείο, σε περίοδο δίαιτας, να διώξει τον καλύτερο φίλο του Γιώργου από το σπίτι, γιατί τα ρούχα του ήταν πλυμένα με μαλακτικό που της θύμιζε κέικ πορτοκάλι!

Επίσης, αποφασίζει να μαλώσει τα παιδιά της μπροστά στο παράθυρο, προκειμένου να κάνει επίδειξη πλούτου στη γειτονιά. Η Μαίρη είναι σίγουρα επηρεασμένη από την Τζο που την μεγάλωσε με feng shui και ενέργειες, ενώ ο Γιάννης κληρονόμησε ένα σωρό προλήψεις από την πολύ καλή ξεματιάστρα Δέσποινα.

Μέσα σε όλα αυτά, στο σπίτι της οικογένειας Αρμαούση, ο Στάθης κυκλοφορεί με τα εσώρουχα. Γιατί, Θεέ μου;

H σειρά βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).