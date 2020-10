Οικονομία

Τσίπρας: πρόταση μομφής κατά του Σταϊκούρα

Τι είπε απο το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο Πτωχευτικο Κώδικα. Η απάντηση του Υπ. Οικονομικών. Πότε ξεκινά η συζήτηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε πρόταση μομφής κατά του Χρήστου Σταϊκούρα, στο πλαίσιο της ομιλίας του, στην συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα.

Βούληση της Κυβέρνησης ειναι η συζήτηση επί τις πρότασης δυσπιστίας ειναι να ξεκινήσει την Παρασκευή.

Απόσπαμα απο την ομιλία Τσίπρα στην Βουλή

"Ανακοινώνω λοιπόν στο σώμα, ότι με βάση το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής καταθέτουμε πρόταση μομφής εναντίον του υπουργού που εισηγείται αυτόν το νόμο έκτρωμα.

Τον νόμο της πτώχευσης, της χρεοκοπίαςακόμη και φυσικών προσώπων και νοικοκυριών. Τον νόμο της άμεσης ρευστοποίησης της περιουσίας τους. Τον νόμο που μετά από οκτώ χρόνια προστασίας εντός των μνημονίων, έρχεται να άρει της προστασία της πρώτης κατοικίας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας.

Δε θα σας αφήσουμε να κατεδαφίζετε τη προστασία της πρώτης κατοικίας και να πτωχεύετε τους Έλληνες στα μουλωχτά. Σαν τους κλέφτες.

Να ξεκινήσει άμεσα η τριήμερη συζήτηση. Να αναγκαστεί να έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης, που κρύβεται. Να έρθει και να μας εξηγήσει κύριε υπουργέ, γιατί σας υπερασπίζεται και ποια είναι τα συμφέροντα και οι λόγοι εκείνοι που επιβάλουν εν μέσω πανδημίας να νομοθετείτε την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη ρευστοποίηση της περιουσίας των αδύναμων συμπολιτών μας".

Η απάντηση Σταϊκούρα

Απαντώντας, από τα κυβερνητικά έδρανα, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε, μεταξύ άλλων, «οφείλω να ομολογήσω δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μας έχει συνηθίσει σε τέτοια εκφορά λόγου, είπε βαριές λέξεις που δεν τιμούν το Σώμα. Αιδώς Αργείοι. Θέλει πολύ θράσος να τοποθετείται σε αυτή την αίθουσα με αυτό τον τρόπο».

Ο Υπ. Οικονομικών συμπλήρωσε «ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας δεν θα γίνουν κι έκαναν 25.000 ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Είχε πέι κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και μετά ο υπουργός του είπε ότι οι πλειστηριασμοί είναι καλοί. Είχατε πει για «σεισάχθεια» και εσείς καταργήσατε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα επιμείνω, το είπαν και οι φορείς, αλλά δεν τους ακούτε: στην Ελλάδα δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας με οριζόντιο τρόπο από τον Φεβρουάριο του 2019», επί ΣΥΡΙΖΑ.

Στηρίζουν την πρόταση μομφής ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ

Η Φώφη Γεννηματά σημειώνει σε δήλωση της, «Την ώρα που είναι φανερό ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει σχέδιο για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Τουρκίας και δεν μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία, την ώρα που αφήνει τους αδύναμους στο έλεος των τραπεζών, ο κ. Τσίπρας τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του και στρέφεται κατά μεμονωμένου Υπουργού. Επιβεβαιώνεται ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός χορηγός του κ. Μητσοτάκη και της δεξιάς. Είναι προφανές ότι εμείς δεν δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης ούτε στη Κυβέρνηση ούτε σε κανένα μέλος της».

Σε δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα τονίζεται ότι «το ΚΚΕ καταψηφίζει στο πρόσωπο του υπ. Οικονομικών, συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως επίσης καταψηφίζει και εκείνα τα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που προσχεδίασαν το έγκλημα, σε βάρος της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, το οποίο ολοκληρώνει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ με τον Πτωχευτικό Κώδικα».