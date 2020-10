Κόσμος

Πούτιν: Η Τουρκία είναι ένας καλός εταίρος της Ρωσίας

"Η συνεργασία μας με την Τουρκία αυξάνεται, είναι ο γείτονάς μας", δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα πιστεύει ότι σχεδόν 5.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις μάχες μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και των εθνικών αρμενικών δυνάμεων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Υπάρχουν πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές, περισσότερα από 2.000 από την κάθε πλευρά», δήλωσε ο Πούτιν σε συνάντηση του Valdai Discussion Club.

Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ έχει ανακοινώσει ότι 874 στρατιωτικοί του έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες που μαίνονται από τις 27 Σεπτεμβρίου, επιπλέον 37 αμάχων. Το Αζερμπαϊτζάν αναφέρει ότι 61 Αζέροι άμαχοι έχουν σκοτωθεί και 291 τραυματιστεί, αλλά δεν έχει αποκαλύψει τα θύματα στις τάξεις των ενόπλων του δυνάμεων.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν τη Ρωσία να μεσολαβήσει για μια λύση στη σύγκρουση.

Επιπροσθέτως ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία είναι ένας καλός εταίρος της Ρωσίας και δεν χρειάζεται τη διαμεσολάβηση της Μόσχας στη διαφωνία της με το Παρίσι της με τη Γαλλία, αναφορικά με τη διαφωνία για τον πόλεμο στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Ποτέ δεν εκμεταλλευτήκαμε τη διαμάχη μεταξύ άλλων κρατών. Έχουμε μια σταθερή και καλή - δεν θα έλεγα ολοκληρωμένη, αλλά πολλά υποσχόμενη σχέση που έχει καλή ιστορία. Η συνεργασία μας με την Τουρκία αυξάνεται, είναι ο γείτονάς μας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Δεν νομίζω ότι κανένας χρειάζεται τη διαμεσολάβηση μας εκεί - η Τουρκία και η Γαλλία είναι σε θέση να προσαρμόσουν οι ίδιοι τις διμερείς σχέσεις τους. Παρόλο που η στάση του προέδρου (Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν φαίνεται σκληρή, ξέρω ότι, ωστόσο, είναι ένας ευέλικτος άνθρωπος και είναι δυνατόν να βρεθεί κοινό έδαφος μαζί του. Επομένως, περιμένω να βελτιωθεί και η κατάσταση εκεί», είπε ο πρόεδρος.

(...) Γνωρίζω ότι το εμπόριο μας (με την Τουρκία) υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται πραγματικά να συνεχίσει αυτήν τη συνεργασία. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ακολουθεί μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική παρά όλες τις πιέσεις», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος παρατήρησε ότι οι δύο χώρες ήταν σε θέση να προχωρήσουν το έργο TurkStream γρήγορα.

«Ο Ερντογάν είπε ότι θα το εφαρμόσουμε και κάναμε, όπως σε πολλούς άλλους τομείς, όπως, για παράδειγμα, τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Η Τουρκία αποφάσισε ότι χρειάζεται ένα σύγχρονο σύστημα αεροπορικής άμυνας και το S-400 είναι το καλύτερο σύστημα στον κόσμο, ο θρίαμβος της ρωσικής βιομηχανίας. Το αγόρασε, όπως είπε. Δεν είναι μόνο ευχάριστο να δουλεύεις με έναν τέτοιο συνεργάτη. Είναι επίσης ασφαλές», είπε ο Πούτιν.