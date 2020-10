Πολιτική

ΚΚΕ για κορονοϊό: η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία

Η κυβέρνηση κινείται με αποκλειστικό κριτήριο τις λεγόμενες “αντοχές της οικονομίας”, τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του για τα νέα μέτρα.

Το ΚΚΕ σχολιάζοντας τα νέα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, υποστηρίζει ότι «όσο η κυβέρνηση γράφει στα “παλιά της τα παπούτσια” τα αιτήματα για μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε χώρους που εξελίσσονται σε εστίες υπερμετάδοσης, όπως είναι οι χώροι δουλειάς, τα σχολεία και τα Μέσα Μεταφοράς, τα όποια περιοριστικά μέτρα παίρνει, θα αποδεικνύονται αναποτελεσματικά».

Και συνεχίζει το ΚΚΕ, «η στάση αυτή της κυβέρνησης είναι προκλητική, αλλά και ταυτόχρονα απόλυτα εξηγήσιμη, γιατί κινείται με αποκλειστικό κριτήριο τις λεγόμενες “αντοχές της οικονομίας”, που στην πραγματικότητα είναι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου και όχι η προστασία της δημόσιας υγείας.

Όσο για τα μαθήματα προς τη νεολαία, η “γνήσια πρόοδος και ο αληθινός ριζοσπαστισμός”, που επικαλέστηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης στο διάγγελμά του, εκφράζονται στους δίκαιους αγώνες της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα αυτονόητα δικαιώματά της στην υγεία και τη μόρφωση, που με κάθε τρόπο συκοφάντησε και πολέμησε η κυβέρνηση της ΝΔ».