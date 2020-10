Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ποιες περιοχές ειναι κοντά στο "κόκκινο". Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Ακόμα 10 θανάτους και 841 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ.

Από αυτά, 43 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από τα 798 εγχώρια κρούσματα, τα 76 συνδέονται με γνωστές συρροές. Αναλυτικότερα:

290 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 38 συνδέονται με γνωστές συρροές

197 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 19 συνδέονται με γνωστές συρροές

35 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστή συρροή

25 κρούσματα από Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

20 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης,εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστές συρροές

19 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

16 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

12 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης, εκ των οποίων 3 συνδέονται με γνωστή συρροή

9 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Χίου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστή συρροή

8 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων, εκ των οποίων 1 συνδέεται με γνωστή συρροή

7 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, εκ των οποίων 2 συνδέονται με γνωστές συρροές

6 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

6 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

3 κρούσματα στην Π.Ε. Λευκάδας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρόδου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Θήρας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λέσβου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κορινθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αργολίδας

Ακόμη, 46 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Συστάσεις και νέα μέτρα για 6 εκ. πολίτες

"Οι ηλικίες 19 40 ετών μολύνονται δύο φορές πιο εύκολα", προειδοποίησε ο Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγώντας την δυναμική αύξηση κρουσμάτων σε αυτήν την ηλικιακη ομάδα. Στην Αττική, όπως σημείωσε ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων 40%, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Υπογράμμισε πως στη χώρα μας διπλασιάστηκαν τα ημερήσια κρούσματα, καταγράφονται 10 θάνατοι, ανά ημέρα, στις, δε, ΜΕΘ ο μέσος όρος νοσηλευόμενων είναι 90. Η επέκταση της επιδημίας σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη έχει καθαρά γεωγραφικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά.Τέλος, επανέλαβε τις συστάσεις για την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας από όλους, ενόψει και της πτώσης της θερμοκρασίας που αυξάνει την μεταδοτικότητα.

Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να μετακινηθούν κατ' εξαίρεση, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, οι εργαζόμενοι και άλλα πρόσωπα περιέγραψε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση.



Παράλληλα, έδωσε διεικρινίσεις σχετικά με την χρήση μάσκας σε όλους του χώρους καθώς και στα σχολεία.