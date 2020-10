Τεχνολογία - Επιστήμη

Αλλαγή ώρας: πότε γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα ειναι αυτή η τελευταία φορά στην Ελλάδα; Τι θα ισχύσει σε άλλες χώρες της Ευρώπης;

Μία ώρα πίσω πρέπει να ρυθμιστούν τα ρολόγια απο την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 04.00 τα ξημερώματα, λόγω της αλλαγής από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Έτσι, στις 04.00 οι δείκτες θα πρέπει να δείξουν 03.00.

Οι αλλαγές ώρας θα τερματιστούν το 2021 μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι χώρες της Ε.Ε. που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν τη θερινή τους ώρα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την τελική τους αλλαγή την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021.

Αυτές οι οποίες προτιμούν να διατηρήσουν τη χειμερινή τους ώρα μπορούν να προσαρμόσουν οριστικά τα ρολόγια τους την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε από τα μέλη του ΕΚ με 410 ψήφους υπέρ, έναντι 192 κατά και 51 αποχών.