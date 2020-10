Αθλητικά

Νέα γκέλα για τον Παναθηναϊκό

Σοκ στις καθυστερήσεις για τους "πράσινους" κόντρα στον Βόλο στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» κρατούσαν την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα στα χέρια τους, όμως οπισθοχώρησαν και το πλήρωσαν καθώς ισοφαρίστηκαν στο 90+2'.Καρλίτος και Ουάρντα πρωταγωνιστές

Ο Παναθηναϊκός ανέλαβε από την αρχή τα ηνία του αγώνα και στο 11’ ο Καρλίτος από καλή θέση σούταρε άουτ, με τον Βόλο να απαντά άμεσα (πάλι λάθος Χατζηγιοβάνη) με το σουτ του Φεράρι.

Πάλι ο Καρλίτος στο 16’ αυτή τη φορά νικήθηκε από τον Γκαραβέλη, σε ένα ματς με πολύ καλό ρυθμό. Ο Βόλος πάντως είχε ισορροπήσει και με τους Ουάρντα και Φεράρι από αριστερά έβαζε δύσκολα στους γηπεδούχους, με τον Αιγύπτιο να ζητά και πέναλτι για μια πτώση στην περιοχή στο 32’. Ο Παπαπέτρου το είδε πάντως και στο VAR και είπε «παίζετε».

Ο Καρλίτος στο 37’ έστειλε την μπάλα άουτ μετά από σερί κόρνερ των «πρασίνων», ενώ πριν ο Γκουαροτσένα είχε διώξει πάνω στη γραμμή το σουτ του Μαουρίσιο. Ο καλύτερος του γηπέδου, Ουάρντα, στο 41’ κέρδισε φάουλ σε καλή θέση που πάντως πέρασε ανεκμετάλλευτο. To ημίχρονο έληξε 0-0, με τις εντυπώσεις πάντως να είναι υπέρ των φιλοξενουμένων.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πάλι καλύτερα στο β’ μέρος, ξεκινώντας τις επιθέσεις του από δεξιά με τον Σάντσες και σε μια ενέργεια του ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι για χέρι του Σάντσεθ του Βόλου στο 52’. Το πέναλτι εκτέλεσε χωρίς φόρα ο Καρλίτος, με τον Γκαραβέλη να αποκρούει στα δεξιά και τους γηπεδούχους να χάνουν πέναλτι σε δεύτερο σερί ματς.

Όμως, στην εξέλιξη της φάσης από το κόρνερ, ο Μαουρίσιο γύρισε την μπάλα και ο Καρλίτος αυτή τη φορά με κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 56’. Το παράδοξο είναι πως μετά το γκολ ο Παναθηναϊκός έδωσε γήπεδο στον Βόλο, ενώ το ίδιο παράδοξο ήταν η απόφαση του Μπόλονι να βάλει τον Μολό στο 67’ αντί του Άιτορ.

Ο ανεβασμένος Μαρτίνες δημιουργούσε ρήγματα από δεξιά, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να χτυπήσουν στην κόντρα. Ο προπονητής του Βόλου ρίσκαρε κι άλλο αλλάζοντας σε 4-4-2 τη διάταξη (μπήκε και ο Νίνης), ενώ ο Μπόλονι έβαλε και τον Μπουζούκη. O Μακέντα στο 80’ βγήκε τετ-α-τετ αλλά καθυστέρησε και κόπηκε, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με τη φωτιά, με τον Ιταλό να ξανακάνει το ίδιο το 84’. Έτσι, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την οπισθοχώρηση του, καθώς στο 90+2' ο Μπαρτόλο με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 που ήταν και το τελικό σκορ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Φ. Σάντσες, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Ζαγαρίτης, Αϊτόρ (68’ Μολό), Κουρμπέλης, Μαουρίσιο, Χατζηγιοβάνης, Μακέντα, Καρλίτος (75’ Μπουζούκης).

ΒΟΛΟΣ (Αν. Λόπες): Γκαραβέλης, Φεράρι, Σ. Σάντσες, Κολόμπο, Τέκιο (73’ Νίνης), Μπαριέντος (77’ Μπαρτόλο), Ριένστρα, Ουάρντα, Γκουαροτσένα (90’+3’ Ντεντάκης), Μαρτίνες (90’+4’ Κιάκος), Δουβίκας.