Κόσμος

Έκρηξη σε ρωσικό τάνκερ

Αγνοούμενοι μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ρωσικό πετρελαιοφόρο.

(εικόνα αρχείου)

Τρεις άνθρωποι αγνοούνται, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα ρωσικό πετρελαιοφόρο που ταξίδευε στο Στενό του Κερτς προς το λιμάνι του Ροστόφ ον Ντον, όπως έγινε γνωστό από τη ρωσική υπηρεσία θαλάσσιων μεταφορών.

Το General Hazi Aslanov δεν μετέφερε πετρέλαιο και η έκρηξη πιθανόν προκλήθηκε από υπολείμματα τοξικών αερίων, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Θαλάσσιων Μεταφορών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης, έγινε γνωστό από το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, που πρόσθεσε πως έχουν σταλεί τρία πλοία στην περιοχή για να βοηθήσουν.

Στο πλοίο επέβαιναν 13 άνθρωποι, έξι εκ των οποίων διασώθηκαν και άλλοι τρεις αγνοούνται. Τέσσερις παραμένουν στο πλοίο, σύμφωνα με το υπουργείο.