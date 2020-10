Κόσμος

Ομπάμα: Ο Τραμπ τα έκανε “μαντάρα” με τον κορονοϊό

Βαριές κατηγορίες για τη διαχείριση της πανδημίας από τον πρώην στον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ. Drive in η προεκλογική συγκέντρωση στη Φλόριντα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα κατηγόρησε τον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ ότι «τα έκανε εντελώς μαντάρα» στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19.

«Οκτώ μήνες από την έναρξη αυτής της πανδημίας και τα νέα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφουν νέα ρεκόρ», είπε ο Ομπάμα σε ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στήριξης του Δημοκρατικού υποψηφίου προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

«Αυτή η πανδημία θα ήταν δύσκολο να τη διαχειριστεί οποιοσδήποτε πρόεδρος», «αλλά η ιδέα ότι αυτός ο Λευκός Οίκος έπραξε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να κάνει μαντάρα είναι παράλογη», τόνισε ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος, δέκα ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Υπό τους ήχους από κορναρίσματα επιδοκιμασίας από οχήματα που είχαν σταθμεύσει σε αυτή την "drive-in" συγκέντρωση, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο ότι δεν έχει ακόμα σχέδιο καταπολέμησης του νέου κορονοϊού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται ξαφνικά να μας προστατεύσει. Δεν είναι καν σε θέση να πάρει τις στοιχειώδεις προφυλάξεις για να προστατεύσει τον εαυτό του», σημείωσε, τρεις εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του Τραμπ από μόλυνσή του με τον νέο κορονοϊό.

«Δεν αναγνωρίζει καν ότι υπάρχει πρόβλημα», πρόσθεσε ο Μπαράκ Ομπάμα, σε απάντηση στον σημερινό ένοικο του Λευκού Οίκου που πρόβλεψε ξανά χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωση στη Βόρεια Καρολίνα, ότι δεν θα ακούμε πια για πανδημία την επομένη των εκλογών.

Αυτή είναι η δεύτερη προεκλογική συγκέντρωση μέσα σε λίγες μέρες στην οποία συμμετέχει ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος προς στήριξη της υποψηφιότητας του πρώην αντιπροέδρου του, Τζο Μπάιντεν.

Ο Ομπάμα ζήτησε την κινητοποίηση των Δημοκρατικών στη Φλόριντα, μια πολιτεία που τον ψήφισε το 2008 και το 2012, την οποία όμως κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

«Φλόριντα, με εκλέξατε δύο φορές. Τώρα σας ζητώ να εκλέξετε τον Τζο», συμπλήρωσε ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ.