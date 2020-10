Αθλητικά

MotoGP: Ο Μορμπιντέλι νικητής στο γκραν πρι του Τερουέλ

Δύο Ισπανοί συμπλήρωσαν την τριάδα της κορυφής του γκραν πρι της Ισπανίας.

Ο Ιταλός Φράνκο Μορμπιντέλι με Yamaha-SRT ήταν ο νικητής στο γκραν πρι του Τερουέλ, 11ο φετινό αγώνα του MotoGP, που έγινε σήμερα στην πόλη Αλκανίθ της Ισπανίας.

Οι Ισπανοί Αλεξ Ρινς και Ζοάν Μιρ, αμφότεροι με Suzuki, συμπλήρωσαν την τριάδα του βάθρου, με τον Μιρ να αυξάνει σε 14 βαθμούς τη διαφορά του στην κορυφή της γενικής κατάταξης από τον Γάλλο Φάμπιο Καρταραρό (Yamaha-SRT), ο οποίος περιορίστηκε στην όγοδη θέση.

Απομένουν τρεις αγώνες για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος, με τον επόμενο να είναι προγραμματισμένος σε δύο εβδομάδες (8/11), στη Βαλένθια.