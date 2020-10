Κοινωνία

Τραγωδία στο Πέραμα: Πώς έχασε τη ζωή του ο αστυνομικός από το χέρι του αδερφού του

Η κακιά στιγμή σε συνδυασμό με την από τον μικρότερο αδερφό, έστειλαν στο θάνατο τον μεγαλύτερο...

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Πέραμα το βράδυ του Σαββάτου, όταν ειδικός φρουρός της ομάδας ΔΙΑΣ σκότωσε κατά λάθος τον επίσης αστυνομικό αδερφό του.



Τα δύο νεαρά αδέλφια που διέμεναν στο Πέραμα δεν είχαν κλείσει καν χρόνο στις τάξεις της ΕΛΑΣ. Ξεκίνησαν αρχικά από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ και πρόσφατα πήραν μετάθεση για την ομάδα ΔΡΑΣΗ.

Ήταν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ όταν ο 21χρονος περιεργαζόταν το όπλο του, ενώ μέσα σ' αυτό υπήρχε μια σφαίρα. Μια απρόσεκτη κίνηση ήταν η αιτία ο μεγαλύτερος αδερφός του να χάσει έτσι άδικα τη ζωή του. Ο 21χρονος καθώς καθάριζε το όπλο του, σύμφωνα με πληροφορίες, άγγιξε άτσαλα την σκανδάλη με αποτέλεσμα η σφαίρα να καρφωθεί στο κεφάλι του αδερφού του.

Μπροστά στο τραγικό περιστατικό ήταν και ο πατέρας των δύο νεαρών αστυνομικών, σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών Κορυδαλλού.

Άμεσα σε κατάσταση πανικού ο τραυματισμένος 25χρονος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο η μάχη του να κρατηθεί στη ζωή κράτησε μόλις λίγες ώρες αφού λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο 21χρονος αστυνομικός σε κατάσταση σοκ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών Στράτος Μαυροειδάκος μίλησε για το περιστατικό στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» χαρακτηρίζοντας την σημερινή ημέρα πένθους για την Ελληνική Αστυνομία.