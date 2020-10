Αθλητικά

Παίκτης του Δαμασιακού έκανε πρόταση γάμου στο γήπεδο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έναν ξεχωριστό αγώνα παρακολούθησαν την Κυριακή όσοι βρέθηκαν στην αναμέτρηση Δαμασιακού – Αμπελωνιακού.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Δαμασιακού – Αμπελωνιακού έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του ο αμυντικός των γηπεδούχων, Γιάννης Ιωαννίδης.

Το ξεχωριστό γεγονός έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο πριν το σφύριγμα του αγώνα.

Οι παίκτες του Δαμασιακού κράτησαν ένα πανό που έγραφε:

«Νίκη… Θα ήθελες να γίνεις η γυναίκα της ζωής μου;».

Στη συνέχεια ο αμυντικός πλησίασε την καλή του, γονάτισε και της προσέφερε το δαχτυλίδι των αρραβώνων.

Εκείνη δέχθηκε και το γήπεδο γέμισε με χαμόγελα.

Πηγή: athleticlarissa.gr