Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: ηχηρό “καμπανάκι” τα αυξημένα κρούσματα (βίντεο)

Ο Ομότιμος καθηγητής δημόσιας υγείας, υπογράμμισε ότι πριν πάμε σε lockdown, μπορεί να ληφθούν επώδυνα μέτρα σε τοπικό επίπεδο.