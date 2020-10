Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Η Σελήνη συνεχίζει και σήμερα να κινείται στον άκρως συναισθηματικό Ιχθύ δίνοντας στη μέρα μας μεγαλύτερη ένταση συναισθημάτων.

Κριός: Θέλετε και δεν θέλετε να εκφραστείτε σήμερα. Ο γνωστός παρορμητισμός σας βρίσκεται σε κατάσταση οπισθοχώρησης και στις μετρημένες περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό σας βρίσκει κάπως μπερδεμένους γιατί σπάνια μπορείτε να το διαχειριστείτε. Δώστε τον χρόνο που χρειάζεται για να καταλάβετε αυτό που θέλουν οι άλλοι από εσάς. Ίσως έτσι και εσείς δείτε ξεκάθαρα τις ανάγκες σας.

Ταύρος: Όσοι σας πλησιάζουν αυτή την εποχή κουβαλούν ένα μυστήριο που σας συναρπάζει. Δίνονται πολλές ευκαιρίες σήμερα να συναναστραφείτε με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη ζωή με μια άλλη ματιά που αλλάζουν αυτά που θεωρείτε ακλόνητα. Η φιλοσοφία σας αλλάζει προς μια πιο θετική κατεύθυνση. Η καινούρια οπτική σας απαλλάσσει από περιττά βάρη…

Δίδυμοι: Έχετε μεγάλες δυνατότητες και είστε ικανοί για πολλά πράγματα. Θέλετε να αλλάξετε πολλά και οι αλλαγές αυτή τη μέρα στοχεύουν τον τομέα της καριέρας σας. Οι προστριβές δεν θα μπορούσαν να λείψουν γιατί πάντα υπάρχουν αυτοί που δεν μπορούν να σας καταλάβουν. Σε αυτό το σημείο ακριβώς η επιμονή σας θα μπορούσε να σας δικαιώσει.

Καρκίνος: Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός που σας αποσυντονίζει σχετικά με την πορεία σας. Η αλλαγή διαθέσεων είναι το αποτέλεσμα της αναποφασιστικότητας σας. Θα ήταν χρήσιμο αυτή τη μέρα να μην πιεστείτε κρατώντας μια ουδέτερη και ήρεμη στάση. Στον ερωτικό τομέα καλύτερα να μην έχετε πολλές προσδοκίες.

Λέων: Σήμερα καλείστε να ξεκαθαρίσετε κάποια θολά σημεία που φρενάρουν την επαγγελματική σας πορεία. Έχετε μια ασαφή εικόνα για τα περιουσιακά σας που αν σήμερα θα θέλατε να ξεδιαλύνετε θα παιδευόσασταν πολύ. Στα ερωτικά σας αυτό που τώρα μοιάζει ελπιδοφόρο μπορεί και να μην είναι έτσι… ακριβώς.

Παρθένος: Οι συναναστροφές σας σήμερα έχουν μια γερή δόση από ασάφεια που σας μπερδεύουν και πολύ πιθανόν να σας απογοητεύσουν. Όλες οι συζητήσεις μοιάζουν να έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν και προφανώς δεν έχετε καμία διάθεση να τις ξαναζήσετε. Δεν σας αρέσει καθόλου η θολή κρίση και καλό θα ήταν για σήμερα τουλάχιστον να μην παίρνετε τοις μετρητοίς τα όσα σας λένε.

Ζυγός : Οι εντάσεις στις διαπροσωπικές σας σχέσεις σας έχουν κουράσει… εντελώς δικαιολογημένα. Ονειρεύεστε μια άλλη καθημερινότητα όπου όλα θα ήταν αρμονικά και δίκαια. Έχετε αγώνα μπροστά σας και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να παραδώσετε τα όπλα. Εστιάστε στα σημαντικά και μην αναλώνεστε σε οτιδήποτε ασήμαντο μπορεί να σας αποπροσανατολίσει.

Σκορπιός : Η υπομονή σας είναι παραδειγματική και σίγουρα πολλοί θα ήθελαν να είχαν λίγο από το πείσμα σας. Τα ερωτικά αποσπούν την προσοχή σας και σήμερα που σας δίνεται η ευκαιρία -απομακρύνοντας από την ερωτική σκηνή όσους σας απογοητεύουν- για μια καινούρια γνωριμία που θα αποδειχθεί ιδιαίτερα… θερμή.

Τοξότης: Η σημερινή ημέρα σας καλεί να ασχοληθείτε με θέματα σπιτιού που μπορεί να είναι ζητήματα της οικογένειας που πρέπει να λύσετε ή θέματα κατασκευαστικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή και προνοείστε για βλάβες που κυριολεκτικά μπορούν να σας … πλημμυρίσουν με προβλήματα. Στα ερωτικά ο κίνδυνος έρχεται από ένα θερμό επεισόδιο με άρωμα από το παρελθόν.

Αιγόκερως: Η επικοινωνία σας σήμερα έχει έναν συναισθηματισμό που σας μπερδεύει γιατί μάθατε να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους και όχι με το συναισθηματικό τους περιτύλιγμα. Το μάθημα της συναισθηματικής προσέγγισης των ανθρώπων πάντα σας ταλαιπωρούσε και τώρα ήρθε η ώρα να το επαναλάβετε για να το καταλάβετε… μήπως έτσι θα μπορούσατε να αποφύγετε τις ερωτικές ανατροπές;

Υδροχόος: Οι ανάγκες και οι επιθυμίες σας δεν μπορούν να μείνουν σταθερές. Η λογική σε αυτό είναι ξεκάθαρη αφού και εσείς δεν μπορείτε να μείνετε σταθεροί σε οτιδήποτε. Η διαχείριση των χρημάτων θα έπρεπε να σας απασχολήσει σήμερα. Η τάση να ξοδεύετε χωρίς να προνοείτε για το αύριο θα σας δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά για χρήματα που χάσατε ή για αγορές που έπεσαν στο κενό. Στα συναισθηματικά σας όσο ο νους τριγυρνάει στο παρελθόν… χάνετε ευκαιρίες.

Ιχθύς: Σήμερα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα γιατί όλα κινούνται με τους δικούς σας ρυθμούς. Τα οικονομικά σας θα μπορούσαν να σας εκπλήξουν ευχάριστα σήμερα καθώς τα ήδη υπάρχοντα έξοδα αναπληρώνονται με ίσως κάποιες επαγγελματικές αποδοχές που περιμένατε. Στα ερωτικά σας, η μέρα σας χαμογελά διάπλατα…

Πηγή: astrologos.gr