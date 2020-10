Πολιτική

Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών στον Νίκο Αναστασιάδη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μηνύματα του Προέδρου της Κύπρου για τις τουρκικές προκλήσεις και την σχέση της Λευκωσίας με την Αθήνα.

Την ύψιστη διάκριση της ελληνικής πρωτεύουσας, το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών, απένειμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της πρωτεύουσας.

«Σας καλωσορίζουμε, τιμώντας στο πρόσωπό σας όλους τους Κυπρίους. Τους αγώνες και τις αγωνίες τους. Την αξιοπρέπεια και το κουράγιο τους. Τιμώντας όλα αυτά που συμπυκνώνονται στην άσκηση της πολιτικής σας και τη μέχρι τώρα πορεία σας. Μία πορεία που αρμόζει στον ηγέτη ενός περήφανου λαού» τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων στην ειδική τελετή που έγινε στο αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμένου και του Υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Βλάση.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων πρόσθεσε ότι «είναι αυτή η πολιτική που αντιμετωπίζει τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις με σύνεση, ψυχραιμία και πίστη στις αρχές που εξασφαλίζουν την ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα, και την πρόοδο της Κύπρου. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κύπρος, μεταξύ των κρίσεων και των προβλημάτων με τους γείτονες, αναπτύσσεται. Έχει χαράξει, ήδη, τον δικό της, επιτυχημένο δρόμο. Και αφήνει το δικό της αποτύπωμα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας, παρά την εισβολή και κατοχή, πετύχει το δικό της οικονομικό θαύμα».

Επίσης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο δρόμος που έχει χαράξει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι ο δύσκολος δρόμος: «Είναι δύσκολος γιατί απαιτεί υπομονή, επιμονή και αδιάκοπη δουλειά. Και περνά μέσα από προκλήσεις, εντάσεις και επιθέσεις, χωρίς κραυγές και συνθήματα, αλλά με πυξίδα την ειρήνη και την ευημερία των λαών. Με πυξίδα όλα όσα περιλαμβάνει το κεκτημένο της Κοινωνίας των Εθνών και σήμερα αμφισβητείται από την τουρκική πλευρά. Είναι η διαφορά μεταξύ της ευρωπαϊκής αντίληψης για την τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, με εκείνη της μονομερούς κυριαρχίας, της γαλάζιας πατρίδας και του αυτοκρατορικού οράματος. Επιτρέψτε μου να πω, είναι μία διαφορά πολιτικών πολιτισμών. Και όσα εκτυλίσσονται σήμερα στην περιοχή, μας δείχνουν ότι η ενότητα Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Η ενότητα ολόκληρης της ευρωπαϊκής κοινότητας είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όπως αναγκαία είναι και η ουσιαστική, αποφασιστική απάντηση που πρέπει να δώσει η Ευρώπη στις έκνομες ενέργειες της τουρκικής πλευράς».

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε τα εξής: «Σήμερα, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας απονέμουν το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών, σε αναγνώριση των μέχρι σήμερα προσπαθειών σας, για την ειρηνική επανένωση της Κύπρου, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού. Την σταθερή υπεράσπιση των ανθρώπινων και δημοκρατικών αξιών που ενώνουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Την προσήλωσή σας σε μία Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Και την ακλόνητη δέσμευσή σας, για την επικράτηση της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και παγκόσμια, με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι αυτό το μετάλλιο, πέρα από την οφειλόμενη τιμή στο πρόσωπό σας, επισφραγίζει τους δεσμούς της Αθήνας με την Κύπρο και η απονομή του σε εσάς στέλνει ένα ισχυρό πατριωτικό μήνυμα προς όλους. Ένα μήνυμα αγνής αδελφοσύνης και αρραγούς ενότητας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αφού εξέφρασε «τις ευγνώμονες ευχαριστίες του ιδίου, της οικογένειάς μου, ως επίσης ολόκληρου του κυπριακού λαού για την τιμητικότατη αυτή απονομή» τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Αμετάθετος στόχος μου, όπως άλλωστε και των εκάστοτε Ελληνικών Κυβερνήσεων, αλλά και του ελληνικού λαού παραμένει η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, χωρίς παρεκκλίσεις από τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας λύσης που θα δημιουργεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο και σύγχρονο κράτος του οποίου η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η συνταγματική τάξη δεν θα περιορίζονται από αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων ή την παρουσία ξένων στρατευμάτων. Μίας λύσης η οποία θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα, και, συνεπώς, τη βιωσιμότητα του Κράτους, επιτρέποντας σε όλους τους πολίτες, ασχέτως εθνικής καταγωγής, να συμβιώσουν με αλληλοσεβασμό και να συνδημιουργήσουν μέσα σε συνθήκες ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και προόδου. Δράττομαι της παρούσης να εκφράσω για άλλη μία φορά τη βαθιά ευγνωμοσύνη της Πολιτείας αλλά και ολόκληρου του κυπριακού λαού για τη διαχρονικά αταλάντευτη θέση αρχών της Ελλάδας όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλει και καταβάλλουμε για εξεύρεση μιας συνολικής και λειτουργικής λύσης».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας «η Ελλάδα και η Κύπρος αντιμετωπίζουν τούτες τις ημέρες σημαντικές προκλήσεις σαν αποτέλεσμα της συνεχώς κλιμακούμενης επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας στο Αιγαίο, με έμφαση τη στρατιωτική ισχύ και τις μονομερείς ενέργειες, πάντα κατ’ αντίθεση του διεθνούς δικαίου.

Μια επεκτατική πολιτική, που, όπως καλά γνωρίζετε, δεν περιορίζεται μόνο στο Αιγαίο, αλλά εκτείνεται και στην Κύπρο, τόσο στη θάλασσα – με παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας – όσο και στο έδαφος με το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, μιας αδελφής πόλης του Δήμου Αθηναίων.

Στις εν λόγω, διεθνώς καταδικασθείσες προσπάθειες προκρίνουμε τη καλή τη πίστη και επί ίσοις όροις διαπραγμάτευση, βασισμένη στο μέχρι στιγμής διαμορφωμένο κεκτημένο αρχών και θέσεων της Ε.Ε. αλλά και της διεθνούς κοινότητας και των Ηνωμένων Εθνών. Ύστερα, οι κατά της Ελλάδος και Κύπρου απειλές και ενέργειες δεν είναι παρά απειλές κατά της ίδιας της ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, Κύπρος και Ελλάδα, σε αγαστή συνεργασία, με πλήρη συνέπεια στο ευρωπαϊκό ιδεώδες και τη διεθνή νομιμότητα, απέναντι στην επιθετική και αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, αντί της όποιας άγονης πολεμικής και εμπρηστικής ρητορικής, προτάσσουμε το διεθνές δίκαιο, τους διπλωματικούς χειρισμούς, την αλληλεγγύη των εταίρων μας στην Ένωση και τη δυναμική μας ως σημαντικούς πυλώνες σταθερότητας μέσα από το δίκτυο περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσουμε.

Ελλάδα και Κύπρος, κατ’ αντίθεση των εκνόμων τουρκικών ενεργειών, ούτε απειλούν ούτε επιδιώκουν τον σφετερισμό των δικαιωμάτων του οποιουδήποτε κράτους, σέβονται το διεθνές δίκαιο και για αυτό επιδιώκουν τον δημιουργικό διάλογο ή αν δεν υπάρχει κατάληξη την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για την επίλυση των όσων ανεδαφικών η Τουρκία επιδιώκει.

Την ίδια στιγμή, πρέπει να καταστεί σαφές πως η εν λόγω στάση σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία ή ότι θα υποκύψουμε σε απειλές, εκφοβισμούς και προκλήσεις, που ουδεμία σχέση έχουν με τη διεθνή διπλωματία και τις σχέσεις καλής γειτονίας των σύγχρονων κρατών».