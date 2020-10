Αθλητικά

Δυνατά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης

Πόρτο-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Λέστερ και Γρανάδα-ΠΑΟΚ με πολλές στοιχηματικές επιλογές στα πρακτορεία ΟΠΑΠ.

Τα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Δυνατές αναμετρήσεις με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον δίνουν ο Ολυμπιακός στο Champions League, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στο Europa League.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τη Μαρσέιγ στην πρεμιέρα του Champions league και την Τετάρτη (22:00) αντιμετωπίζει στο «Ντραγκάο» την Πόρτο. Αν φύγει αήττητος από την Πορτογαλία θα κάνει μεγάλο βήμα για την πρόκριση.

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 3-0 από τη Μπράγκα στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου της. Την Πέμπτη (19:55) υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Λέστερ, με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την Ομόνοια στην Τούμπα. Θα προσπαθήσει να καλύψει την απώλεια, με ένα θετικό αποτέλεσμα την Πέμπτη (22:00) στη Γρανάδα.

Περισσότερα από 200 ειδικά στοιχήματα για κάθε αγώνα

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών για τα παιχνίδια Πόρτο-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Λέστερ και Γρανάδα-ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, την ομάδα που θα σκοράρει με πέναλτι, την ομάδα που θα χάσει πέναλτι,

την κάρτα στο πρώτο δεκάλεπτο, τον παίκτη που θα δεχτεί κόκκινη κάρτα, τον παίκτη που θα δώσει ασίστ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το αυτογκόλ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, την κόκκινη κάρτα.

Με 2-0 & Έληξε ο αγώνας Πόρτο-Ολυμπιακός

Στα πρακτορεία συνεχίζονται, στο Champions League και το Europa League, οι επιβραβεύσεις των παικτών του ΟΠΑΠ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1», «Boost 13» και «Boost Νίκης». Στον αγώνα Πόρτο-Ολυμπιακός το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και το «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Στα παιχνίδια του Champions League, προσφέρονται και οι «Πόντοι Αξιολόγησης Παικτών». Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως την Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.

Live ειδοποιήσεις για τους αγώνες στο OPAPP

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να λαμβάνουν live ειδοποιήσεις για αλλαγές (σκορ, τέλος αγώνα κ.α.) για τους αγώνες που περιέχονται στα δελτία που έχουν σκανάρει και αποθηκεύσει στο ειδικό περιβάλλον του Πάμε Στοίχημα που υπάρχει στην εφαρμογή OPAPP. Η υπηρεσία προσφέρεται για αγώνες ποδοσφαίρου (Γκολ, Ημίχρονο, Τελικό) και μπάσκετ (1η περίοδο, Ημίχρονο, 3η περίοδο, Τελικό).

Επιπλέον σε όλα τα παιχνίδια με την εφαρμογή OPAPP, μπορούν να δημιουργούν το δελτίο τους στο κινητό τους, να κάνουν cash-out όπου και αν βρίσκονται και να πληρώνονται σ’ ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ. Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων μέσω live score και live tracker.